Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
‘metal yorgunluk var’ açıklamasının ardından İstanbul, Niğde, Düzce, Bursa ve Ankara
belediye başkanlarının istifalarını istemişti.
İstifa edenler kervanına, yeni bir isim daha eklendi.
Muzaffer Külcü kimdir?
MUZAFFER KÜLCÜ DE İSTİFA ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ismi FETÖ
ve çeşitli yolsuzluklarla anılan Çorum'un AK Partili Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'nün
istifasını istemişti. Kısa süre önce Muzaffer Külcü istifa etti.
Geçen günlerde AK Parti, Çorum’da 6. Olağan İl Kongresi'ni gerçekleştirmişti. Erdoğan da o kongreye katılarak Külcü ile görüşmüştü.
AK Parti, kasım ayında 7 belediye başkanının istifasını istiyor iddiası
Erdinç Şahin