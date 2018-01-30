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Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti!

İstanbul, Ankara ve Bursa büyükşehir belediyelerinden sonra AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir belediye başkanının daha istifasını istedi. Çorum’un AK Partili Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

30 Ocak 2018, Salı 14:55
Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘metal yorgunluk var’ açıklamasının ardından İstanbul, Niğde, Düzce, Bursa ve Ankara belediye başkanlarının istifalarını istemişti.

İstifa edenler kervanına, yeni bir isim daha eklendi.

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MUZAFFER KÜLCÜ DE İSTİFA ETTİ


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ismi FETÖ ve çeşitli yolsuzluklarla anılan Çorum'un AK Partili Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'nün istifasını istemişti. Kısa süre önce Muzaffer Külcü istifa etti.



Geçen günlerde AK Parti, Çorum’da 6. Olağan İl Kongresi'ni gerçekleştirmişti. Erdoğan da o kongreye katılarak Külcü ile görüşmüştü.

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