Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti!

Muzaffer Külcü kimdir?

MUZAFFER KÜLCÜ DE İSTİFA ETTİ

AK Parti, kasım ayında 7 belediye başkanının istifasını istiyor iddiası

Erdinç Şahin

‘metal yorgunluk var’ açıklamasının ardındanbelediye başkanlarının istifalarını istemişti.İstifa edenler kervanına, yeni bir isim daha eklendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ismive çeşitli yolsuzluklarla anılanistifasını istemişti. Kısa süre önce Muzaffer Külcü istifa etti.Geçen günlerde AK Parti, Çorum’da 6. Olağan İl Kongresi'ni gerçekleştirmişti. Erdoğan da o kongreye katılarak Külcü ile görüşmüştü.