Çorum'da 16 yaşındaki üvey kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Büşra Kamış

Olay, 2016 yılı Temmuz ayında meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanıp, N.K. ile evlenen H.K. (41), 4 aydır adet görmediğini fark ettiği kızı S.Ç.'yi, bir rahatsızlığı olabileceğini düşünerek hastaneye götürdü. Doktorların muayenesinde S.Ç.'nin hamile olduğu ortaya çıktı. Ş.Ç.'nin, üvey babasının kendisine tecavüz ettiğini söylemesi üzerine anne H.K., emniyete giderek şikayetçi oldu. N.K, gözaltına alındı.Ş.Ç., ifadesinde “Kamyonla iş sebebiyle Antalya'ya giden üvey babam N.K. ile ben de tatil amacıyla buradaki akrabamızın yanına gittim. Yolda bilmediğim bir yerde üvey babam kamyonu durdurdu ve bana ilişkiye girme teklif etti. Ben de kızdım ve bağırmaya başladım. Sonra bana saldırdı ve üzerimdeki kıyafetleri zorla çıkarıp ilişkiye girdi. Sonra da Antalya'ya gittik. Bir süre Antalya'da dayımlarda kaldım. Olayın şokunu atlatmaya çalıştım. Sonra tekrar Çorum'a döndüm. Kimseye hiçbir şey söyleyemedim. Yaklaşık iki ay sonra üvey babam evde yalnızken bana bir kez daha tecavüz etti. Bunun dışında üç kez daha benimle tekrar ilişkiye girdi" dedi. Ş.Ç.'nin yalan söylediğini öne süren N.K., tutuklandı.N.K. hakkında, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğun cinsel istismarı' suçundan Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Uzman hekim eşliğinde ölü doğan bebekten alınan biyolojik örnekler mahkeme kararıyla soy bağının tespiti amacıyla Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi. Yapılan incelemede bebeğin babasının yüzde 99.9 ihtimalle üvey baba N.K. olduğu belirlendi. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan tutuklu sanık N.K., 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.