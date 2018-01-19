Çorum'da 5 kişi sobadan zehirlenip hastanelik oldu

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Senim Tanay

Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki evlerinde baş dönmesi ve mide bulantısı ile uyanan Şengül Gökgöz (46) ve kızı Özge Gökgöz (16), zehirlendiklerini fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gece yaktıkları kömür sobasından çıkan karbonmonoksitten zehirlendiği anlaşılan anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı.Boğazkale ilçesinde ise baş dönmesi ve mide bulantısı ile uyanan Aziz Özel (32), Hilal Özel (20) ve Ahmet Özel (1), karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Her iki olayda sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişinin tedavisinin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürdüğü belirtildi. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.