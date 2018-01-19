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Çorum'da 5 kişi sobadan zehirlenip hastanelik oldu

Çorum'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

19 Ocak 2018, Cuma 10:14
Çorum'da 5 kişi sobadan zehirlenip hastanelik oldu
Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki evlerinde baş dönmesi ve mide bulantısı ile uyanan Şengül Gökgöz (46) ve kızı Özge Gökgöz (16), zehirlendiklerini fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gece yaktıkları kömür sobasından çıkan karbonmonoksitten zehirlendiği anlaşılan anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Boğazkale ilçesinde ise baş dönmesi ve mide bulantısı ile uyanan Aziz Özel (32), Hilal Özel (20) ve Ahmet Özel (1), karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Her iki olayda sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişinin tedavisinin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürdüğü belirtildi. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.


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