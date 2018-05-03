Çorum'da ağlayan kızın görüldüğü mezarlığa akın var (Mezarlıkta ağlayan kızın görüntüleri)

MEZAR KAZICISI KONUŞTU

'BEN KİMSENİN MEZARDAN ÇIKIP DOLAŞTIĞINI GÖRMEDİM'

'YAZIK BU İLİMİZE, ADIMIZ ÇIKTI'

'SESİ YANKI YAPIYORMUŞ'



VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gizem Yetil

Türkiye, Çorum’daki Ulu Mezarlık'ta geceleri dolaşıp bir kabrin başında gözyaşları döken gizemli kızı konuşuyor. 4 gecedir devam eden olayda, mezar başında ağlayıp ortadan kaybolan kızın bulunmasına yönelik polis ekiplerince başlatılan çalışmalardan sonuç alınamıyor.Kentte farklı söylentiler ortaya atılırken, vatandaşlar da kızın ağladığı iddia edilen Fatma Ç.'ye ait mezara akın edip burada dualar okuyor.Ulu Mezarlık’ta mezar kazarak geçimini sağlayan Ömer Şen, "15 yıldır ben Ulu Mezarlık'ta mezar kazıyorum. Yatsı namazından sonra da mezar kazdığım oldu. Sabah namazına yakın mezar kazdığım da oldu. Günde üç mezar kazdığım gün dahi oldu. Şimdi görülen kızla ilgili çeşitli söylentiler var" dedi.Genç kızın mezardan çıkıp dolaştığı şeklinde tuhaf söylentilerin de dolaştığını kaydeden Şen, "Ben defnedilen hiçbir insanın mezardan çıkıp dolaştığını görmedim. Ben bu işe inanmıyorum. Belki o görülen kişi sarhoş bir insan olabilir, hatta tinerci dahi olabilir.İnsanları ayaklandırmak için yapılan bir hareket olabilir. Mezardan çıkmış da birileri dolanıyormuş diyorlar, böyle bir şeyin olması mümkün değil. Ben yıllardır mezar kazıyorum, defnedilen insan mezardan çıkar mı? Yazık bu ilimize, adımız çıktı" dedi.Mezarlığa gelen meraklı vatandaşlardan Umut Yoldaş ise "Olayı duyup buraya geldim. Burada bir kız varmış, bir mezarın başında sürekli ağlıyormuş, hatta sesi yankı yaptığı için çevre sakinleri hem korkup, hem de uyuyamıyorlarmış" dedi.Bu arada, meraklı vatandaşlar bölgede ekiplerin çalışmalarına yoğun ilgi gösterdi. Dün akşama doğru mezarlık çevresinde toplanmaya başlayan vatandaşlar, kısa süreli yağmura rağmen genç kızın bulunması için yürütülen çalışmaları yakından izledi.Cep telefonlarıyla mezarlığın ve ekiplerin fotoğrafları ile görüntülerini çeken vatandaşlar, gece geç saatlere kadar bölgeden ayrılmadı. Çalışmalar sırasında mezarlığa girmeye çalışan bazı kişiler, polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Bu sırada yaşanan tartışmalarda polise mukavemette bulunan ve diğer vatandaşları provoke etmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı.