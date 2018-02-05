Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mine Bozkurt

İskilip-Bayat karayolu Eskiköy yakınlarında Mehmet Ekşi’nin (33) kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Hasan Çatıkkaş (30) yönetimindeki otomobil çarpıştı.Kazada sürücü Ekşi ile beraberindeki Halim (54) ve eşi Hatun Koca (52) olay yerinde hayatını kaybetti.Ağır yaralanan diğer sürücü Çatıkkaş, ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.Çatıkkaş, müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hayatını kaybeden 3 kişinin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.