Çorum'da valilik bahçesinde hareketli dakikalar

Çorum Gazi Caddesi
üzerinde bulunan valilik binası önünde bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, bir kişinin elinde pompalı tüfekle otomobilden indiğini gördü.
ÇOK SAYIDA TAKVİYE EKİP İSTENDİ
Polislerin geldiğini gören şahıs valilik binasının bulunduğu alana koşmaya başladı. İsminin S.Y. olduğu öğrenilen adam elindeki tüfekle valiliğe doğru koşmaya başlaması üzerine polis ekipleri telsizden anons geçerek bölgeye çok sayıda takviye ekip istedi.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Takviye ekiplerinde gelmesiyle birlikte Valilik binasının ön tarafında bulunan bahçede yakalanan S.Y. adlı şahıs etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şahıs polis otosuna bindirilerek sorgulanmak üzere Çorum Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gizem Yetil