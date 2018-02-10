Çorum Vali Yardımcısı Azmi Yeşil hayatını kaybetti (Azmi Yeşil kimdir?)



AZMİ YEŞİL KİMDİR?

Haber Merkezi

Törende konuşma yapan Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Vali Yardımcısı Azmi Yeşil’in ülke için bir değer olduğunu ve mülki idareye bir ömür verdiğini belirterek, "40 yıl ülkenin dört bir tarafında ülkemizin yüksek menfaatleri, devletimizin bekası, insanımızın iyiliği için kendisini feda etmişti" dedi.Yeşil’in değerli bir insan ve vatan sevgisi ile dolu olduğunu dile getiren Vali Kılıç, "İmanlı bir arkadaşımdı, bayrak sevgisiyle doluydu. Hizmet etmeye çalışıyordu. Güzel hizmetlerde de bulundu. Ben arkadaşımdan razıyım. Ondan hiç incinmedim.Helallik isteme şansım olmadı. Hakkımı helal ediyorum. Ondan da hakkınızı helal etmesini istiyorum. Kardeşimin vatan sevgisinin, gayretinin, fedakarlığının şahidiyim. Allah mekanı cennet etsin" ifadelerini kullandı.Vali Kılıç’ın konuşmasının ardından Yeşil’in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye’ye gönderildi. Cenaze törenine AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Ceylan, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Abdurrahman Başbuğ, Belediye Başkanı Zeki Gül, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, siyasi partilerin temsilcileri, belediye başkanları, daire müdürleri, kaymakamlar ve Valilik çalışanları katıldı.1955 yılında Osmaniye iline bağlı Düziçi ilçesinin Kurtlar köyünde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde, ortaokulu Düziçi ilçesi merkezinde, lise öğrenimini Osmaniye ilinde tamamladı. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nde tamamladı.1977-1979 yıllarında İçişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında memur olarak kamu görevine başlayan Azmi Yeşil, 1979 yılında Adana Valiliği Kaymakam adaylığına tayin oldu. 1982 yılında 65. dönem Kaymakamlık kursuna müteakip Erzurum ili Horasan Kaymakamı olarak görevine başladı.Yeşil Mülki İdare Amiri olarak Adana İli Pozantı İlçesi, Bolu İli Seben İlçesi, Adana İli Saimbeyli ilçesi, Çanakkale İli Bozcaada İlçesi, Tunceli İli Pertek İlçesi ve Samsun İli 19 Mayıs İlçesi Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişliği görevini 16 yıl sürdüren Yeşil sırasıyla Balıkesir, Afyonkarahisar ve Adana’da Vali Yardımcılığı yaptı. Son kararname ile Çorum’a atanan Azmi Yeşil evli ve iki çocuk babasıdır.