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Çorum Vali Yardımcısı Azmi Yeşil hayatını kaybetti

Çorum Vali Yardımcısı Azmi Yeşil geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Çorum Vali Yardımcısı Azmi Yeşil hayatını kaybetti
Bugün öğle saatlerinde öğretmenevinde kalp krizi geçiren Vali Yardımcısı Azmi Yeşil, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeşil, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yeşil için Çorum Valiliği önünde akşam saatlerinde cenaze töreni düzenlendi.

'HAKKIMI HELAL EDİYORUM'


Törende konuşma yapan Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Vali Yardımcısı Azmi Yeşil’in ülke için bir değer olduğunu ve mülki idareye bir ömür verdiğini belirterek, "40 yıl ülkenin dört bir tarafında ülkemizin yüksek menfaatleri, devletimizin bekası, insanımızın iyiliği için kendisini feda etmişti" dedi.

Yeşil’in değerli bir insan ve vatan sevgisi ile dolu olduğunu dile getiren Vali Kılıç, "İmanlı bir arkadaşımdı, bayrak sevgisiyle doluydu. Hizmet etmeye çalışıyordu. Güzel hizmetlerde de bulundu. Ben arkadaşımdan razıyım. Ondan hiç incinmedim. Helallik isteme şansım olmadı. Hakkımı helal ediyorum. Ondan da hakkınızı helal etmesini istiyorum. Kardeşimin vatan sevgisinin, gayretinin, fedakarlığının şahidiyim. Allah mekanı cennet etsin" ifadelerini kullandı.

TÖRENE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Vali Kılıç’ın konuşmasının ardından Yeşil’in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye’ye gönderildi. Cenaze törenine AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Ceylan, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Abdurrahman Başbuğ, Belediye Başkanı Zeki Gül, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, siyasi partilerin temsilcileri, belediye başkanları, daire müdürleri, kaymakamlar ve Valilik çalışanları katıldı.

(Muhammed Muttalip Yalçın / İHA)


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