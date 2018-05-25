Sungurlu’ya bağlı Çukurlu, Tatlı ve bir çok köyde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı buğday, arpa, mercimek ve nohut ekili tarım arazilerine büyük ölçüde zarar verdi.

2-3 BİN DEKAR ARAZİYİ VURDU

İlçe Tarım Müdürü Hicabi Berişbek, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek dolu nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Çiftçiler dolu yağışının ürünleri büyük ölçüde etkilediği, dolu yağışının yaklaşık 2-3 bin dekar araziyi vurduğunu kaydettiler.



