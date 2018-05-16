Osmancık İlçesi'ne bağlı Akören köyünde yaşayan Dursun Kalabalık'ın (68), dün sabah saatlerinde evinden ayrılarak çalı süpürgesi toplamak için araziye gitti. Akşam olduğunda evine dönmeyince yakınları bölge arama yaptılar. Arama çalışmaları sonucunda yaşlı adama ulaşamayan yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulunarak yardım talep ettiler.

CESEDİNE ULAŞILDI

Yapılan kayıp başvurusunun ardından AFAD ve jandarma timleri köye gelerek arama çalışması başlattılar. İz takip köpeklerinin de katıldığı arama çalışmaları sonunda Dursun Kalabalık'ın cesedine Dede deresi mevkiinde ulaşıldı.

Yapılan otopside vücudunda darp ve cebir izi bulunamayan Kalabalık'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ÇORUM (İHA)







