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Çorum'da otomobil 35 metreden dere yatağına düştü

Çorum'un Boğazkale ilçesinde 35 metrelik dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

29 Mayıs 2018, Salı 11:40
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Kaza, Boğazkale-Yukarıfındıklı köyü yolunda meydana geldi. İddiaya göre Yukarıfındıklı köyüne giden Gazi Meteoğlu (72) yönetimindeki 19 SP 843 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 35 metrelik dere yatağına uçtu. Yaralanan Meteoğlu, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Boğazkale İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.


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