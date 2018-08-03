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Coşkun Göğen'in kızı Dünya Göğen kayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Coşkun Göğen'in kanser tedavisi gören 36 yaşındaki kızı Dünya vefat etti. Dünya, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

03 Ağustos 2018, Cuma 16:48 Son Güncelleme: 03 Ağustos 2018, Cuma 17:26
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Yeşilçam'ın usta oyucusu 'Tecavüzcü Coşkun' lakabıyla tanınan Coşkun Göğen'in 1.5 yıldır kanser tedavisi gören kızı Dünya Göğen, İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yönetici pozisyonunda çalışan Dünya Göğen'in cenazesi, yarın Antalya'da toprağa verilecek.

Coşkun Göğen'in, Uzay ve Güneş adlı iki kızı daha bulunuyor.


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