Coşkun Göğen'in kızı Dünya Göğen kayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Coşkun Göğen'in kanser tedavisi gören 36 yaşındaki kızı Dünya vefat etti. Dünya, yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Yeşilçam'ın usta oyucusu 'Tecavüzcü Coşkun' lakabıyla tanınan Coşkun Göğen'in 1.5 yıldır kanser tedavisi gören kızı Dünya Göğen, İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yönetici pozisyonunda çalışan Dünya Göğen'in cenazesi, yarın Antalya'da toprağa verilecek.
Coşkun Göğen'in, Uzay ve Güneş adlı iki kızı daha bulunuyor.