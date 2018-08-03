Yeşilçam'ın usta oyucusu 'Tecavüzcü Coşkun' lakabıyla tanınan Coşkun Göğen'in 1.5 yıldır kanser tedavisi gören kızı Dünya Göğen, İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yönetici pozisyonunda çalışan Dünya Göğen'in cenazesi, yarın Antalya'da toprağa verilecek.

Coşkun Göğen'in, Uzay ve Güneş adlı iki kızı daha bulunuyor.



