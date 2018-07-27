Coşkun Sabah kız arkadaşıyla aynı kareye girmek istemedi

AVM'ye giriş yapmadan önce objektiflere yansıyan Coşkun Sabah, Vadistanbul'a birlikte geldiği kız arkadaşıyla aynı kareye girmemeye çalıştı.

Arkadaşı ile yeni çekeceği klip hakkında konuşacağını belirten usta sanatçı, restorana geçip bir saate yakın toplantı yaptı. Klip hakkında detaylı bilgi vermeyen Coşkun Sabah, daha sonra tek başına AVM'den ayrıldı.

'HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMEDİ'

Coşkun Sabah eşi Ceyda Okay'dan ihanet nedeniyle boşanmıştı. Ancak çift boşanmalarına rağmen birlikte yaşıyor ve 'Biz hala bir aileyiz' diyordu. Bunun üzerine Coşkun Sabah'ın bir kız arkadaşıyla görüntülenmesi 'Huylu huyudnan vazgeçmez' dedirtti.

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