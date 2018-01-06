Coutinho rekor ücretle Barcelona'da!



TRANSFER TARİHİNİN EN PAHALI 2. FUTBOLCUSU

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Uzun bir süredir konuşulan Coutinho transferinde, mutlu sona ulaştı! İngiliz Telegraph ve Times gazetelerine göre Barcelona,'yu transfer etti.Barcelona'nın Coutinho transferi için Liverpool ile'ya anlaştığı belirtildi.Coutinho bu transfer ile dünya transfer tarihinin en pahalı 2. futbolcusu oldu. Brezilyalı yıldız aynı zamanda İngiltere Premier Lig'den transfer edilen en pahalı oyuncu ve Barcelona tarihindeki en pahalı futbolcu ünvanlarını eline geçirdi