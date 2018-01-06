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Coutinho rekor ücretle Barcelona'da!

Barcelona, Liverpool'da oynayan Coutinho transferini 160 milyon euro karşılığında tamamladı

06 Ocak 2018, Cumartesi 20:48
Coutinho rekor ücretle Barcelona'da!
Uzun bir süredir konuşulan Coutinho transferinde Barcelona, mutlu sona ulaştı! İngiliz Telegraph ve Times gazetelerine göre Barcelona, Philippe Coutinho'yu transfer etti.

Barcelona'nın Coutinho transferi için Liverpool ile 160 milyon Euro'ya anlaştığı belirtildi.


TRANSFER TARİHİNİN EN PAHALI 2. FUTBOLCUSU


Coutinho bu transfer ile dünya transfer tarihinin en pahalı 2. futbolcusu oldu. Brezilyalı yıldız aynı zamanda İngiltere Premier Lig'den transfer edilen en pahalı oyuncu ve Barcelona tarihindeki en pahalı futbolcu ünvanlarını eline geçirdi


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