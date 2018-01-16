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Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan depresyondaymış! (Dolores O' Riordan kimdir, neden öldü?)

Zombie ve Linger şarkılarıyla bilinen Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan Park Lane'deki Hilton London'da dün sabah saat 09.05'te ölü bulunmuştu. 46 yaşındaki Dolores O'Riordan'ın arkadaşları, dün gece Hilton London'da sabah saat 09:05'te ölü bulunan ve kalp krizi geçirdiği düşünülen Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan'ın uzun zamandır depresyonda olduğunu açıkladı.

16 Ocak 2018, Salı 09:59
Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan depresyondaymış! (Dolores O' Riordan kimdir, neden öldü?)
İrlandalı rock yıldızı Dolores O'Riordan dün sabah saat 09.05'Te Park Lane'deki Hilton London'da ölü bulunmuştu Metropolitan Polisi, ölüm nedeninin belirsiz olduğunu açıklamıştı.

Dolores O'Riordan'ın basın sözcüsü ise şarkıcının ölüm nedeniyle ilgili ölüm yapmadı, sadece 'ani' olarak niteledi ve ailesinin İrlanda'ya geri döndüğünü açıklamıştı.

2015 yılında bipolar bozukluk teşhisi koyulan Dolores O'Riordan alkol bağımlılığıyla da uzun süredir savaşıyordu. Dolores O'Riordan küçükken bir çok defa cinsel tacize uğradığını açıklamıştı.

İşte Limerick doğumlu Dolores O'Riordan'ın Twitter'dan 4 Ocak 2018 tarihinde kedisiyle birlikte attığı son tweet:



Dolores O'Riordan son paylaşımında İrlanda'ya doğru yola çıktığını açıklıyor.


D.A.R.K ADLI ROCK GRUBU İLE ÇALIŞIYORDU


Ünlü şarkıcının arkadaşları; biri üvey olmak üzere Taylor, Dakota ve Donnie ve Molly adında Kanada'da yaşayan 4 çocuğu bulunan O'Riordan'ın uzun süredir sırt ağrısı çektiğini ve uzun zamandır ağır depresyon ile mücadele ettiğini açıkladı.

The Cranberries, en son 2017 yılında Something Else adlı son albümlerini çıkarmıştı fakat grubun konserleri Dolores O'Riordan'ın sırt ağrıları nedeniyle iptal edilmişti.

Dolores O'Riordan D.A.R.K adlı rock grubuyla kayıt yapmak için Londra'da bulunuyordu.

Dolores O'Riordan'ın eski kocası Don Burton Duran Duran'ın eski tur menajeriydi. İkili 21 sene evli kaldı.

İşte Dolores O'Riordan'ın ölü bulunduğu Hilton London:





 


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