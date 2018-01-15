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Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan hayatını kaybetti (Dolores O'Riordan kimdir?)

İrlandalı rock grubu Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan 46 yaşında hayatını kaybetti

15 Ocak 2018, Pazartesi 20:40
Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan hayatını kaybetti (Dolores O'Riordan kimdir?)
90'lı yıllarda 'Zombie' şarkısıyla ünlenen rock grubu Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan'ın ölümüne ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.


DOLORES O'RİORDAN KİMDİR?


Dolores Mary Eileen O'Riordan, 6 Eylül 1971, Limerick doğumlu, İrlandalı şarkıcı ve söz yazarıdır. The Cranberries'in dünya çapında başarı ve ün kazanmasında 13 yıl boyunca başroldeydi. İlk solo albümü Are You Listening Mayıs 2007'de çıkmıştır.

Dolores Eileen O'Riordan 6 Eylül 1971'de, Limerick İrlanda'da doğmuştur. Ailesi tutucu Katolikti ve o da çocukluğunda kiliseye gitmiştir. Dolores 18 Haziran 1994'da Don Burton ile evlendi. İlk çocukları Taylor Baxter, 23 Kasım 1997'da; ikinci çocuk Molly, 27 Ocak 2001'de; üçüncü çocuk Dakota Rain Burton, 10 nisan 2005'te doğdu.

1994-2009 arası Kanada'ya bağlı Buckhorn, Ontario'da ailesiyle yaşamışsada O'Riordan eşi ve (kocasının önceki ilişkisinden olan çocuğu da dahil olmak üzere) 4 çocuğuyla Howth (Dublin/İrlanda)'da 2013'de dönüş yapmış burada yaşamaktaydı.
 


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