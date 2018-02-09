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Crazy Ex-Girlfriend 3. sezonuyla ekranlara dönüyor!

Eski erkek arkadaşını yeniden kazanmak için kusursuz hayatını geride bırakan Rebecca Bunch’ın hayatı “Crazy Ex-Girlfriend” 3. sezonuyla 13 Şubat’tan itibaren her salı saat 21.15’te FOXLIFE’ta.

09 Şubat 2018, Cuma 10:49
Crazy Ex-Girlfriend 3. sezonuyla ekranlara dönüyor!
Manhattan’da lüks bir ev, prestijli bir hukuk firmasında ortaklık… Kusursuz gibi görünen hayatında bir şeylerin eksik olduğunu düşünen Rebecca Bunch, her şeyi geride bırakıp Los Angeles’a doğru yola çıkar.

Aşk, macera ve gerçek mutluluk getireceğine inandığı lise aşkının peşinden gitmeye kararlı olan ve Rachel Bloom’un hayat verdiği Rebecca Bunch, kendisinden çılgınca davranışları sebebiyle ayrılan eski erkek arkadaşını yeniden kazanmak için her türlü planı hayata geçirmeye hazırdır.

Asla pes etmeyen Rebecca Bunch’ın yeni maceraları Crazy Ex-Girlfriend 3. sezon bölümleriyle 13 Şubat’tan itibaren her salı saat 21.15’te FOXLIFE erkanlarına geliyor.

 


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