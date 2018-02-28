Cristiano Ronaldo'dan Quaresma'ya telefon!

FENERBAHÇE MAÇINI İZLEMİŞ

Erdinç Şahin

derbisinde harika bir performansa ve çok şık gollere imza atan'ın Portekizli yıldızı'ya bir kutlama da yakın arkadaşı'dan geldi.'in süper starının, milli takımdan arkadaşı olan Q7'yi derbi sonrası telefonla arayarak trivela golünden dolayı tebrik ettiği öğrenildi.Quaresma'ya, "Sen Portekiz'in en iyi oyuncususun" diyen Ronaldo'nun, "Maçlarını izliyorum. Bir kez daha yıldızlaştın" diyerek övgüde bulunduğu kaydedildi.