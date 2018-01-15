Cristiano Ronaldo gemileri yaktı!

Real Madrid
'in Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo
hakkında uzun bir süredir takımdan ayrılacağına yönelik dedikodular çıkıyordu.
32 yaşındaki yıldız futbolcunun geleceğine yönelik bir iddia da İspanya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden biri olan AS
'tan geldi.
MANCHESTER'A GİDECEK
Gazete, yıldız futbolcunun kendisini kandırılmış gibi hissettiğini ve takım arkadaşlarına yönetimin kontratını yenilememesi nedeniyle sezon sonunda Manchester United
'a transfer olacağını söylediğini yazdı.
Başkan Florentino Perez
'le arasının bir süredir açık olduğu iddia edilen Ronaldo, yıllık 21 milyon euroluk
kazancıyla bu alanda Neymar
(36 milyon euro
) ve Lionel Messi
'nin (50 milyon euro
) gerisinde bulunuyor.
Erdinç Şahin