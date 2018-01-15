Cristiano Ronaldo gemileri yaktı!

MANCHESTER'A GİDECEK

Erdinç Şahin

'in Portekizli süperstarıhakkında uzun bir süredir takımdan ayrılacağına yönelik dedikodular çıkıyordu.32 yaşındaki yıldız futbolcunun geleceğine yönelik bir iddia da İspanya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden biri olan'tan geldi.Gazete, yıldız futbolcunun kendisini kandırılmış gibi hissettiğini ve takım arkadaşlarına yönetimin kontratını yenilememesi nedeniyle sezon sonunda'a transfer olacağını söylediğini yazdı.Başkan'le arasının bir süredir açık olduğu iddia edilen Ronaldo, yıllıkkazancıyla bu alanda) ve'nin () gerisinde bulunuyor.