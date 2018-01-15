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Cristiano Ronaldo gemileri yaktı!

Real Madrid'in Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo hakkındaki transfer iddiaları bitmek tükenmek bilmiyor. Bu kez de AS gazetesi, yıldız futbolcunun 2018 yazında kulüpten ayrılarak eski takımı Manchester United'a döneceğini yazdı.

Cristiano Ronaldo gemileri yaktı!
Real Madrid'in Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo hakkında uzun bir süredir takımdan ayrılacağına yönelik dedikodular çıkıyordu.

32 yaşındaki yıldız futbolcunun geleceğine yönelik bir iddia da İspanya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden biri olan AS'tan geldi.
 

MANCHESTER'A GİDECEK


Gazete, yıldız futbolcunun kendisini kandırılmış gibi hissettiğini ve takım arkadaşlarına yönetimin kontratını yenilememesi nedeniyle sezon sonunda Manchester United'a transfer olacağını söylediğini yazdı.

Başkan Florentino Perez'le arasının bir süredir açık olduğu iddia edilen Ronaldo, yıllık 21 milyon euroluk kazancıyla bu alanda Neymar (36 milyon euro) ve Lionel Messi'nin (50 milyon euro) gerisinde bulunuyor.


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