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Cristiano Ronaldo'nun talipleri ortaya çıktı

Real Madrid'de başkan Florentino Perez'le bir süredir sorunlar yaşadığı konuşulan ve kulüpten ayrılmak istediği söylenen Cristiano Ronaldo'nun peşinde Avrupa'nın dev kulüplerinin olduğu ortaya çıktı. Portekizli yıldıza Amerika'dan da bir talip var.

Cristiano Ronaldo'nun talipleri ortaya çıktı
Hakkında bir süredir Real Madrid'den ayrılacağına yönelik spekülasyonlar çıkan Cristiano Ronaldo'yla Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgilendiği ortaya çıktı.

Son olarak başkan Florentino Perez'den sözleşmesindeki serbest kalma maddesini düşürmesini istediği iddia edilen Portekizli yıldızla ilgili İspanyol Don Balon gazetesi flaş bir iddia ortaya attı.

Gazetenin haberine göre Ronaldo'yla ilgilenen kulüpler arasında Los Angeles Galaxy'nin yanı sıra Avrupa futbolunun devleri Paris Saint Germain ve Chelsea de yer alıyor.

Haberde Ronaldo'nun hâlâ üst seviyede futbol oynamak istediği ve bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'ne gitme ihtimalinin düşük olduğu da belirtildi.

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