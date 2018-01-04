Cristiano Ronaldo'nun talipleri ortaya çıktı

Erdinç Şahin

Hakkında bir süredir'den ayrılacağına yönelik spekülasyonlar çıkan'yla Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgilendiği ortaya çıktı.Son olarak başkan'den sözleşmesindeki serbest kalma maddesini düşürmesini istediği iddia edilen Portekizli yıldızla ilgili İspanyolgazetesi flaş bir iddia ortaya attı.Gazetenin haberine göre Ronaldo'yla ilgilenen kulüpler arasında'nin yanı sıra Avrupa futbolunun devlerivede yer alıyor.Haberde Ronaldo'nun hâlâ üst seviyede futbol oynamak istediği ve bu yüzden'ne gitme ihtimalinin düşük olduğu da belirtildi.