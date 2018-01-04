Cristiano Ronaldo'nun talipleri ortaya çıktı

Hakkında bir süredir Real Madrid
'den ayrılacağına yönelik spekülasyonlar çıkan Cristiano Ronaldo
'yla Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgilendiği ortaya çıktı.
Son olarak başkan Florentino Perez
'den sözleşmesindeki serbest kalma maddesini düşürmesini istediği iddia edilen Portekizli yıldızla ilgili İspanyol Don Balon
gazetesi flaş bir iddia ortaya attı.
Gazetenin haberine göre Ronaldo'yla ilgilenen kulüpler arasında Los Angeles Galaxy
'nin yanı sıra Avrupa futbolunun devleri Paris Saint Germain
ve Chelsea
de yer alıyor.
Haberde Ronaldo'nun hâlâ üst seviyede futbol oynamak istediği ve bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri
'ne gitme ihtimalinin düşük olduğu da belirtildi.
Fanatik
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Erdinç Şahin