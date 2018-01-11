Cristiano Ronaldo tanınmamak için yüzünü tamamen sardı!

Erdinç Şahin

Futbolcular gece dışarıda görüntülenmeyi pek sevmiyorlar. Bazen bir gece kulübü çıkışında, bazen ise bir restorandan çıkarken objektiflere takılan ünlü isimler genelde görüntülenmemek için her yolu deniyorlar.Dünya yıldızı futbolcu ise tanınmamak için değişik bir yönteme başvurdu.Dünyaca ünlü futbolcu, Madrid'de bir restorandan çıkarken kendisini gizlemeye çalıştı ama nafile! Suratının neredeyse tamamını gizleyenyıldızı hayranları yine de tanıdı.etrafını saran hayran futbolseverler ona büyük ilgi gösterdi. Bunun yanı sıra yıldız futbolcu objektiflerden de kaçamadı...'nın 16 puan gersine düşerek devre arasında şampiyonluktan uzaklaşan Madrid temsilcisinde Ronaldo'nun da geleceği tartışılıyor. Los Galacticos'ta tatmadık başarı, kazanmadık kupa bırakmayan yaşayan efsanenin sezon sonunda takımdan ayrılabileceği gündemde.Cristiano Ronaldo'nun Numancia ile oynanacak olan İspanya Kral Kupası mücadelesinde forma giymedi.