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Cristiano Ronaldo tanınmamak için yüzünü tamamen sardı!

Ünlü isimler gece tanınmamak için her yolu deniyor. Enteresan bir örnek de dün gece Madrid'de yaşandı. Cristiano Ronaldo, bar çıkışında kendini gizlemek için ilginç bir yol seçti

11 Ocak 2018, Perşembe 09:37
Cristiano Ronaldo tanınmamak için yüzünü tamamen sardı!
Futbolcular gece dışarıda görüntülenmeyi pek sevmiyorlar. Bazen bir gece kulübü çıkışında, bazen ise bir restorandan çıkarken objektiflere takılan ünlü isimler genelde görüntülenmemek için her yolu deniyorlar.

Dünya yıldızı futbolcu ise tanınmamak için değişik bir yönteme başvurdu.



Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Madrid'de bir restorandan çıkarken kendisini gizlemeye çalıştı ama nafile! Suratının neredeyse tamamını gizleyen Portekizli yıldızı hayranları yine de tanıdı. Ronaldo'nun etrafını saran hayran futbolseverler ona büyük ilgi gösterdi. Bunun yanı sıra yıldız futbolcu objektiflerden de kaçamadı...



Lider Barcelona'nın 16 puan gersine düşerek devre arasında şampiyonluktan uzaklaşan Madrid temsilcisinde Ronaldo'nun da geleceği tartışılıyor. Los Galacticos'ta tatmadık başarı, kazanmadık kupa bırakmayan yaşayan efsanenin sezon sonunda takımdan ayrılabileceği gündemde.



Cristiano Ronaldo'nun Numancia ile oynanacak olan İspanya Kral Kupası mücadelesinde forma giymedi.





 


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