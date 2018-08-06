İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’un yeni süperstarı Cristiano Ronaldo, rekorlarına bir yenisini eklemenin peşinde!

İlk 24 saatte 520 bin forması satılan Portekizli futbolcunun 7 numarasını kulüp mağazalarından dakikada 2 kişi alıyor. Yani 138 Euro (812 TL) olan formalar kulübe dakikada 276 Euro (bin 600 TL) kazandırıyor. Bu rakamı daha geniş çaplı bir zamana dilimine yaydığımızda ise saatte 16 bin 650 Euro (98 bin 200 TL), günde 399 bin Euro (2.3 milyon TL) ayda ise 11 milyon 988 bin Euro (70 milyon TL) kulüp kasasına giriyor.

SATIŞLAR DEVAM EDERSE

Siyah-Beyazlı ekip, eğer satışlara bu hızda devam ederse, 33 yaşındaki futbolcunun maliyetinin büyük bir kısmını karşılaşmış olacak. Yani Torino temsilcisi, önümüzdeki 12 ay boyunca satışları artırırsa, CR7’nin 4 yılda kazanacağı 120 milyon Euro’nun (706 milyon TL) neredeyse tamamını karşılamış olacak.

Öte yandan Juventus, Ronaldo’nun takıma ilk geldiği hafta içerisinde 117 milyon Euro’luk (688 milyon TL) bonservisinin yarısını sadece forma satışları ile çıkarmayı başarmıştı.

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