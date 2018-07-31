Max Meyer Premier Lig'e gidiyor. Bir süredir Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olan Alman oyuncunun Crystal Palace ile sözleşme imzalama aşamasına geldiği belirtildi.

Sözleşmesi geçtiğimiz sezon biten ve altyapısından yetiştiği Schalke'yle kontrat uzatmama kararı alan 22 yaşındaki orta saha bir süredir birçok takımla görüşme halindeydi.

YÜKSEK MAAŞ TALEBİ

Fenerbahçe'nin de transferi için görüştüğü genç oyuncunun sözleşmesi elinde olduğu için ve gelecek vaad ettiği için yıllık 7 milyon euroya yakın bir maaş talebi olduğu iddia edilmişti.

Orta sahanın her bölgesinde forma giyebilen Meyer, sağ bek de oynayabiiyor.

Yıldız isim geçtiğimiz sezon 24 maça çıkmış ancak gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.