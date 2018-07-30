CS:GO hilecilerden geçilmiyor

Günümüzde oyun kültürü yavaş yavaş online modlar üzerine doğru kayıyor. İnternetin hızlanması, konsolların daha da kullanıcı dostu bir kimliğe bürünmesi online olarak oynanan yapımların sayısının artmasına zemin hazırladı.

Özellikle son birkaç yılda e-spor alanında yaşanan gelişmelerin de katkısıyla online modlardaki oyuncu sayısı hızlı bir şekilde arttı. Nitekim artmaya da devam ediyor. Genel olarak baktığımızda, online modlarında en çok zaman geçirilen yapımların; PUBG, Fortnite, CS:GO, LoL ve DOTA 2 olduğunu söyleyebiliriz.

PUBG ve Fortniye’ı bir kenara bırakacak olursak, diğer bahse konu yapımların oldukça köklü bir geçmişe ve geniş bir oyuncu kitlesine sahip olduğu inkar edilemez. Dolayısıyla, oyun dünyasında bu kadar eski bir geçmişe sahip olan herhangi bir yapımın, tamamen hilecilerden arınmış bir şekilde oynanması da beklenemezdi.

Ne yazık ki tüm engellemelere karşın CS:GO, DOTA 2 ve LoL gibi köklü yapımlarda hala tonla hileci mevcut.

Özellikle CS:GO için yazılmış pek çok hile yazılımı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Valve bu hilecileri oyundan uzaklaştırmaya çabalasa da bu öyle iki, üç günde tamamlanacak gibi gözükmüyor.

Keza Valve tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta sadece 2 günde 90.000 oyuncu VAC Ban yedi. Üstelik bu oyuncuların büyük bir çoğunluğunun CS:GO oyuncusu olduğu açıklandı.

Görünen o ki CS:GO’daki hileciler öyle kolay kolay bitecek gibi görünmüyor.

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