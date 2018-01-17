Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

CSKA Moskova - Anadolu Efes (Maç özeti)

Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı CSKA Moskova'ya 110-79 mağlup oldu ve EuroLeague'de üst üste 5. deplasman maçından da mağlubiyetle ayrıldı

CSKA Moskova - Anadolu Efes (Maç özeti)
CSKA Moskova, sahasındaki karşılaşmaya etkili başlamayı başardı ve 7-3'lük skoru yakaladı. CSKA Moskova, farkı 5 sayıya kadar çıkarsa da 4:14 kala temsilcimiz skoru 20-18'e getirdi. Fakat ev sahibi, kısa sürede 11-0'lık seri yakalayarak 2:06 kala skoru 31-18 yaptı. Kalan bölümde de farkı koruyan Rus ekibi, ilk çeyreği 35-21 önde tamamladı.
 


CSKA DIŞ ŞUTLARDA ETKİLİ OLDU


İkinci çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz, ilk 2 dakika geçilirken skoru 35-28'e getirdi. Fakat özellikle dış şutlarda etkili olan CSKA Moskova, tekrar farkı arttırmayı başardı. İlk 5 dakika 47-35 geçilirken ilk yarı da 58-46 sona erdi. 
 


ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA FARK 20'YE ÇIKTI

 
Üçüncü çeyreğe CSKA Moskova özellikle Cory Hinggins'in sayılarıyla çok etkili başladı ve 5:34 kala 74-50 üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde skor avantajını büyük ölçüde korumayı başaran ev sahibi ekip üçüncü periyodu 81-61 önde kapattı. 


AZ SÜRE ALAN OYUNCULAR ŞANS BULDU


Son çeyrekte çok daha rahat bir oyun ortaya koyan CSKA Moskova, iki takımın da daha az süre alan oyuncularının sahada olduğu bölümde farkı arttırmayı başardı ve karşılaşmadan 110-79 galip ayrıldı. 

Temsilcimiz bu sonuçla birlikte EuroLeague'de üst üste 5. deplasman maçını kaybetmiş oldu. 

CSKA Moskova'da Cory Higgins 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Sergio Rodriguez 16, Nando De Colo 15, Will Clyburn 13 sayıyla maçı tamamladı.

Anadolu Efes'te Brock Motum 19 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Zoran Dragic de 11 sayıyla oynadı. Temsilcimizde Vladimir Stimac da 10 sayı, 12 ribaunt ile karşılaşmayı tamamladı. 
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Osmanlıspor - Beşiktaş (Canlı anlatım)

Osmanlıspor - Beşiktaş (Canlı anlatım)
Medipol Başakşehir - Giresunspor (Maç özeti)

Medipol Başakşehir - Giresunspor (Maç özeti)
Everton Walcott'la anlaştı

Everton Walcott'la anlaştı
Cenk Tosun: 'İngiltere’de oynamak hayalimdi'

Cenk Tosun: 'İngiltere’de oynamak hayalimdi'
Trabzonspor, Novak’la anlaştı (Filip Novak kimdir?)

Trabzonspor, Novak’la anlaştı (Filip Novak kimdir?)
Medipol Başakşehir'de Arda Turan kadroya alınmadı

Medipol Başakşehir'de Arda Turan kadroya alınmadı
Genç sporcu Alperen Atabay hayatını kaybetti

Genç sporcu Alperen Atabay hayatını kaybetti
Kardemir Karabükspor, Leandrinho'yu transfer etti

Kardemir Karabükspor, Leandrinho'yu transfer etti

Luis Garcia'nın eşinin çıplak fotoğrafları sızdırıldı!

Luis Garcia'nın eşinin çıplak fotoğrafları sızdırıldı!
Son dakika | Kuzey ve Güney Kore’den tarihi karar!

Son dakika | Kuzey ve Güney Kore’den tarihi karar!
Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı