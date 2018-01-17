CSKA Moskova - Anadolu Efes (Maç özeti)



CSKA DIŞ ŞUTLARDA ETKİLİ OLDU



ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA FARK 20'YE ÇIKTI



AZ SÜRE ALAN OYUNCULAR ŞANS BULDU

Haber Merkezi

CSKA Moskova, sahasındaki karşılaşmaya etkili başlamayı başardı ve 7-3'lük skoru yakaladı. CSKA Moskova, farkı 5 sayıya kadar çıkarsa da 4:14 kala temsilcimiz skoru 20-18'e getirdi. Fakat ev sahibi, kısa sürede 11-0'lık seri yakalayarak 2:06 kala skoru 31-18 yaptı. Kalan bölümde de farkı koruyan Rus ekibi, ilk çeyreği 35-21 önde tamamladı.İkinci çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz, ilk 2 dakika geçilirken skoru 35-28'e getirdi. Fakat özellikle dış şutlarda etkili olan CSKA Moskova, tekrar farkı arttırmayı başardı. İlk 5 dakika 47-35 geçilirken ilk yarı da 58-46 sona erdi.Üçüncü çeyreğe CSKA Moskova özellikle Cory Hinggins'in sayılarıyla çok etkili başladı ve 5:34 kala 74-50 üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde skor avantajını büyük ölçüde korumayı başaran ev sahibi ekip üçüncü periyodu 81-61 önde kapattı.Son çeyrekte çok daha rahat bir oyun ortaya koyan CSKA Moskova, iki takımın da daha az süre alan oyuncularının sahada olduğu bölümde farkı arttırmayı başardı ve karşılaşmadan 110-79 galip ayrıldı.Temsilcimiz bu sonuçla birlikte EuroLeague'de üst üste 5. deplasman maçını kaybetmiş oldu.CSKA Moskova'da21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken16,15,13 sayıyla maçı tamamladı.Anadolu Efes'te19 sayıyla takımın en skorer ismi olurkende 11 sayıyla oynadı. Temsilcimizdeda 10 sayı, 12 ribaunt ile karşılaşmayı tamamladı.