CSKA Moskova - Real Madrid canlı

2.PERİYOT: CSKA Moskova 46 - 47 Real Madrid

1.PERİYOT: CSKA Moskova 30 - 20 Real Madrid

TOPLAM 16 ŞAMPİYONLUK

Real Madrid, 9 şampiyonluk ile THY Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım olarak dikkat çekiyor. 17 Final Four ile bu alanda THY Avrupa Ligi tarihinin en iyisi olarak göze çarpan CSKA Moskova ise şampiyonluk ipini 7 kez göğüsledi.

TAKIMLARIN FINAL FOUR YOLCULUĞU

CSKA Moskova, 24 galibiyet ve 6 mağlubiyetle normal sezonu lider tamamlayarak play-off'ta bir başka Rus ekibi Khimki Moskova'nın rakibi oldu. Khimki'yi 3-1'le geçerek Final Four'a kalan CSKA Moskova'da Fransız yıldız Nando De Colo, 16.9 sayı ortalamasıyla sezonun En İyi Beşi'ne seçildi. İspanyol yıldız Sergio Rodriguez ise 14.1 sayı ve 5.0 asist ortalamaları tutturarak sezonun En İyi İkinci Beşi'ne seçilme başarısı gösterdi.

Real Madrid normal sezonu, 19 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 5. sırada tamamladı ve play-off'ta Panathinaikos'un rakibi oldu. Yunan ekibini 3-1 ile geçerek Final Four'a kalan Real Madrid, kulüp tarihinde 10. kez Avrupa'nın en büyük kupasını müzesine götürmeyi amaçlıyor.

Real Madrid'de Final Four yolculuğunun en büyük kahramanı olan 19 yaşındaki Luka Doncic, bu sezon forma giydiği 31 maçta 16.1 sayı, 4.8 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları yakalayarak sezonun En İyi Beşi'ne seçildi.