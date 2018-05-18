CSKA Moskova - Real Madrid maçı canlı izle!

EuroLeague Final Four'da iki dev karşı karşıya geliyor. Bir yanda Rus temsilcisi CSKA Moskova diğer yanda İspanyol temsilcisi Real Madrid...

İki takımda şampiyon olabilmek için 2018 Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Cuma gününün ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Kazanan takım Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris maçının kazananı ile final maçında şampiyonluk için sahaya çıkacak.

CSKA Moskova - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Stark Arena’da 18 Mayıs Cuma günü saat 22:00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HABER kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek. beIN Sports Haber kanalını canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

BEIN SPORTS HABER

BEIN SPORTS HABER UYDU FRAKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12379

Symbol Oranı: 30000

FEC: 3/3

Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

beIN Sports Haber kanalı frekans ayarları nasıl yapılır?

beIN Sports Haber kanalını izleyebilmek için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerkiyor. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa, uydu cihazınızın kurulum menüsünden 'Frekans Ekle' (Bazı cihazlarda 'Transponder Ekle', 'Manuel Kanal Arama' veya benzeri olabilir) menüsünü açın. 'Uydu Adı' kısmında 'Türksat 4A'yı seçin. Alt kısımda bulunan 'Frekans' kısmına 12379 sayısını girdikten sonra 'Polarizasyon' kısmını 'Horizontal Yatay' olarak seçin. 'Sembol' kısmına '30000' sayısını girdikten sonra 'FEC' değeri otomatik olarak seçilecektir. Bu değerleri seçtikten sonra aramayı başlatabilirsiniz.

beIN Sports Haber, Digiturk'te kaçıncı kanalda?

beIN Sports Haber, Digiturk'te 83. kanaldan izlenebiliyor.

beIN Sports Haber kablo tv'de kaçında kanalda?

beIN Sports Haber, Kablo TV platformu 223. kanaldan izlenebiliyor.