CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas maç özeti

Karşılaşamaya Higgins’in 7 sayısıyla başlayan CSKA Moskova, ilk 4 dakikayı 11-6 önde geçti. Zalgiris, 1 dakika içinde bulduğu 6-0’lık seriyle 12-11 öne geçti. Litvanya temsilcisi ilk çeyreği 22-19 üstün bitirdi.

İkinci çeyrekte dış şutlarda etkili olan Zalgiris, 16. dakikayı 34-29 önde tamamladı. Zalgiris, soyunma odasına 41-35 önde gitti. Üçüncü çeyrekte Zalgiris büyük bir üstünlük kurdu. Litvanya temsilcisi sert savunmasının yanında hücumda da çok rahat oynadı ve 28. dakikada farkı 23’e kadar çıkarttı: 39-62.

AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Zalgiris, final periyoduna 69-48 üstün girdi. Final periyodunda baskılı savunma yapan ve rakibini top kayıplarına sürükleyen CSKA Moskova, 38. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 68-77.

Kulagin’in üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle Rus ekibi bitime 39 saniye kala farkı 2’ye (77-79) kadar çekti. Son topu kullanma fırsatı yakalayan CSKA Moskova, sayı bulamadı ve Zalgiris, sahadan 79-77 galip ayrılarak Avrupa üçüncüsü oldu.

BELGRAD (AA)