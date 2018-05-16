CSKA Moskova'ya Leo Westermann'dan kötü haber!
Turkish Airlines EuroLeague Final Four ekiplerinden CSKA Moskova'da Leo Westermann şoku yaşanıyor. Fransız oyun kurucu, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.
Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Real Madrid'e karşı boy gösterecek CSKA Moskova'da sakatlık şoku yaşanıyor.
Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, takımın önemli isimlerinden Leo Westermann'ın, omurlar arası disklerinden yaşadığı sakatlık sebebiyle Final Four'da mücadele edemeyeceği duyuruldu.
Sakatlığı sebebiyle bıçak altına yatacak 24 yaşındaki Fransız oyuncunun parkelerden ne kadar uzak kalacağı, ameliyat sonrasındaki rehabilitasyon süreci sonrası netlik kazanacak.