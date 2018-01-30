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Cübbeli Ahmet'in damadından silahlı tatil pozu

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün damadı Esat Palazoğlu ile kardeşi Muhittin Palazoğlu'nun tatil için geldikleri memleketlerinde otomatik silahlarla atış yaparken, onlarca silahın fotoğrafını da sosyal medyada paylaştı

30 Ocak 2018, Salı 23:11
Cübbeli Ahmet'in damadından silahlı tatil pozu
İstanbul’da yaşayan Bolulu iş adamı Muhittin Palazoğlu ve kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün damadı Esat Palazoğlu tatil için arkadaşlarıyla birlikte memleketleri Bolu’ya geldi.
 

SİLAHLI PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ


Palazoğlu kardeşler ve arkadaşları, Bolu’da ormanlık alanlarda otomatik tüfeklerle atış yaptı. Muhittin Palazoğlu’nun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta çok sayıda tabanca, tüfeğin yan yana bulunması ise dikkat çekti.

Helikopterle kent üzerinde uçuş yapan Palazoğulu kardeşler, arkadaşlarıyla da arazi araçları ile ormanda off-road yaptı. Palazoğlu kardeşler, Bolu’daki bir otelde bir süre konakladıktan sonra yine helikopterle kentten ayrıldı.



DHA

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