Cübbeli Ahmet ve Fatih Nurullah birbirine girdi

"BÖYLE TARİKAT MI OLUR?"

BİRBİRLERİNE GİRDİLER:

"KİMSİN ULAN SEN"

Erdinç Şahin

Tarikatlar arasındaki kavga'in,hedef alan konuşmasıyla iyice kızıştı.kendisine Arapların söz konusu ismi sorduğunu, kendisinin isediye yanıt verdiğini söyledi.Cezaevindeyken "ağa paşa takımı"nın'ı, garip takımının ise kendisini ziyarete geldiğini söyleyen Cübbeli, kendisini ziyarete gelen Fatih Nurullah'a çıkmadığını söyledi.'ya benzetmesine kızan Cübbeli "böyle şeyhlik mi olur, böyle tarikat mı olur, böyle tasavvuf mu olur, şeriatsız dinsiz tarikat mı olur" dedi. "Millet bunlara mürit oluyor" diye kızan Cübbeli, "millet kapılmasın" ifadelerini kullandı.Cübbeli'nin sözlerine ise Fatih Nurullah Efendi son sohbetinde isim vermeden yanıt verdi. Kendilerinin Ehli Beyti, Hazreti Hüseyinleri gücendirmemek için Muaviye'yi övmediklerini söyleyen Fatih Nurullah Efendi, "Kimsiniz ulan siz, hangi dinin sahibisiniz, nasıl bir meşrebiniz var, nasıl bir itikadınız var sizin yazıklar olsun" dedi. İsim vermeden İsmailağa'ya ve Cübbeli'ye "terbiyesizler", "hayasızlar", "müptezel alimler" sözleriyle yüklenen Fatih Nurullah Efendi, İsmailağa'nın peygambere muhalif olduğunu iddia etti.(Kanal D)