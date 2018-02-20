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Cübbeli Ahmet ve Fatih Nurullah birbirine girdi

İsmail Ağa Cemaati'nden Cübbeli Ahmet ile Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah arasında çok sert tartışmalar yaşanıyor.

Cübbeli Ahmet ve Fatih Nurullah birbirine girdi
Tarikatlar arasındaki kavga 'İsmailağa'cı Cübbeli Ahmet'in, Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah'ı hedef alan konuşmasıyla iyice kızıştı. Cübbeli Ahmet, kendisine Arapların söz konusu ismi sorduğunu, kendisinin ise "bırakın şunu" diye yanıt verdiğini söyledi.
 

"BÖYLE TARİKAT MI OLUR?"


Cezaevindeyken "ağa paşa takımı"nın Aziz Yıldırım'ı, garip takımının ise kendisini ziyarete geldiğini söyleyen Cübbeli, kendisini ziyarete gelen Fatih Nurullah'a çıkmadığını söyledi. Fatih Nurullah'ın Muaviye'yi FETÖ'ye, Şam'ı Pensilvanya'ya benzetmesine kızan Cübbeli "böyle şeyhlik mi olur, böyle tarikat mı olur, böyle tasavvuf mu olur, şeriatsız dinsiz tarikat mı olur" dedi. "Millet bunlara mürit oluyor" diye kızan Cübbeli, "millet kapılmasın" ifadelerini kullandı.
 

BİRBİRLERİNE GİRDİLER:



 

"KİMSİN ULAN SEN"


Cübbeli'nin sözlerine ise Fatih Nurullah Efendi son sohbetinde isim vermeden yanıt verdi. Kendilerinin Ehli Beyti, Hazreti Hüseyinleri gücendirmemek için Muaviye'yi övmediklerini söyleyen Fatih Nurullah Efendi, "Kimsiniz ulan siz, hangi dinin sahibisiniz, nasıl bir meşrebiniz var, nasıl bir itikadınız var sizin yazıklar olsun" dedi. İsim vermeden İsmailağa'ya ve Cübbeli'ye "terbiyesizler", "hayasızlar", "müptezel alimler" sözleriyle yüklenen Fatih Nurullah Efendi, İsmailağa'nın peygambere muhalif olduğunu iddia etti.

(Kanal D)


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