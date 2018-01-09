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Çukur 12. bölüme Vartolu'nun türküsü damga vurdu

Sezonun flaş dizilerinden Çukur yayınlanan 11. bölümünde Vartolu'nun (Erkan Kolçak Köstendil) söylediği türkü damga vurdu... İşte Çukur 11. bölümden dikkat çeken o sahne

09 Ocak 2018, Salı 07:57
Çukur 12. bölüme Vartolu'nun türküsü damga vurdu
Her bölümü heyecanla beklenen Çukur'un 12. bölüm ilk sahnesi yayınlandı. Ekrana gelen 11. bölüm sonrası yayınlanan 12. bölüm ilk sahnede Yamaç'ın "Madem benim hayatımdan çıkmak istiyorsun, buyur!" sözleri büyük dikkat çekti.

Çukur son bölüm yayınlandı (Çukur 12. yeni bölüm fragman)Çukur son bölüm yayınlandı (Çukur 12. yeni bölüm fragman)

Çukur 11. bölüme ise Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı 'Vartolu'nun söylediği 'Ayrılık Hasreti' türküsü damga vurdu.

İşte o anlar...



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