Çukur 12. bölüme Vartolu'nun türküsü damga vurdu

Çukur son bölüm yayınlandı (Çukur 12. yeni bölüm fragman)

Vartolu'nun Kurtlar Vadisi'ndeki rolü izleyenleri şaşkına çeviriyor

Erkan Kolçak Köstendil: Asi ve bıçkın bir adam oldum

Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil kahvaltıda

İdil Janet Demiray

Her bölümü heyecanla beklenenlk sahnesi yayınlandı. Ekrana gelen 11. bölüm sonrası yayınlanan 12. bölüm ilk sahnede Yamaç'ın "Madem benim hayatımdan çıkmak istiyorsun, buyur!" sözleri büyük dikkat çekti.Çukur 11. bölüme ise'in canlandırdığı ''nun söylediği '' türküsü damga vurdu.İşte o anlar...