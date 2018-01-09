Çukur 12. bölüme Vartolu'nun türküsü damga vurdu

Her bölümü heyecanla beklenen Çukur'un 12. bölüm ilk sahnesi yayınlandı. Ekrana gelen 11. bölüm sonrası yayınlanan 12. bölüm ilk sahnede Yamaç'ın Madem benim hayatımdan çıkmak istiyorsun, buyur! sözleri büyük dikkat çekti. Çukur son bölüm yayınlandı (Çukur 12. yeni bölüm fragman) Çukur 11. bölüme ise Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı 'Vartolu'nun söylediği 'Ayrılık Hasreti' türküsü damga vurdu. İşte o anlar... Vartolu'nun Kurtlar Vadisi'ndeki rolü izleyenleri şaşkına çeviriyor Erkan Kolçak Köstendil: Asi ve bıçkın bir adam oldum Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil kahvaltıda