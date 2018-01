Çukur 13. bölüm özeti (Çukur 14. bölüm fragman)

ÇUKUR 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur dizisinin 13. yeni bölümünde neler oluyor? (22 Ocak 2018)

İdil Janet Demiray

de ekrana gelen Ay Yapım imzalınün sona ermesi ile birlikteilk sahne yayınlandı.Sena, Vartolu’dan silahını isterken nasıl kullanacağını da öğrenmek istiyor. Vartolu’nun silahı ateş etmeye hazır hale getirdiği tanıtımda, Sena’nın Vartolu’ya silah doğrultması heyecanı yükseltiyor.Sena’nın “Şimdi girebilirsin ama içeriden çığlık duymayacağım, imdat sesi duymayacağım. Yoksa sonuçlarına katlanırsın!” sözleri dikkat çekerken, Vartolu içerde kimin olduğunu öğrenmek istiyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.Çukur’un dün akşam ekrana gelen 13. bölümünde Vartolu’nun gözündeki kırmızılıktan dolayı Salih olduğunu anlayan Saadet yıkıldı. Feyyaz’ın adamları tarafından tutulan Münir, çocuğunu arama bahanesiyle Baykal’ı aradı. Her şeyi öğrenen fakat Yamaç’a ulaşamayan Feyyaz, Baykal’ın evini basmaya gitti. O sırada Beyefendi’nin kim olduğunu öğrenmeye çalışan Yamaç da Baykal’ın yanındaydı.Saldırıdan Yamaç sayesinde kurtulan Baykal, her şeyi öğrenen Feyyaz’ı öldürmek istedi. Feyyaz, Yamaç’a bildiklerini anlatacakken Baykal’ın tuttuğu keskin nişancı tarafından öldürüldü. Vartolu, Münir’i depodan aldı ve şirketi üstüne yaptıktan sonra onu öldürdü. Yamaç’tan tapuların para karşılığı ipotek edildiğini öğrenen İdris, tapuları almak için Vartolu’nun karşısına çıktı. Nefes kesen büyük yüzleşmede Vartolu, tek bir tapu hariç elindeki tüm tapuları İdris’e vererek, karşılığında kendisine masal anlatmasını istedi. Bu isteğiyle gizli kimliğini tehlikeye atan Vartolu, annesinin evine giderek her yeri darmaduman etti. Bu sırada eve gelen Yamaç ise Vartolu'nun bu evle ilgili hikayesini çözmekte kararlı olduğunu gösterdi.Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.