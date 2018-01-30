Çukur 14. bölüm özeti (Çukur son bölüm)

Çukur son bölümde



ÇUKUR 14. BÖLÜM

ÇUKUR YENİ BÖLÜM İLK SAHNE

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Başrollerinive'in paylaştığıile ekrandaydı. Pekineler yaşandı? İşte detaylar...Çukur'un 14. Bölümünde; Hiçbir sır sonsuza kadar saklı kalamaz! Çukur’da büyük yüzleşmelerin yaşanacağı heyecan dolu bir dönem başlıyor. Çukur’da hayat artık kimse için eskisi gibi olmayacaktır. Yamaç, Vartolu’nun ağabeyi olduğu gerçeğini öğrenir. Hayatını tepetaklak edecek bu büyük gelişme karşısında Yamaç’ın ne yapacağı merakla beklenirken; geçmişin günahları Çukur’da taş üstünde taş bırakmayacaktır.Çukur son bölümde Vartolu ve Sadiş'in buluşma sahnesi de izleyenlere duygusal anlar yaşattı.Çukur 14. bölümün sona ermesi ile birlikte, 15. bölümden ilk sahne yayınlandı. Yamaç, İdris Koçovalı'nın bir oğlunun daha olduğunu Emmi'ye söylüyor.