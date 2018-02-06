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Çukur 15. bölüm özeti (Çukur 16. bölüm fragman)

Ekranların sevilen dizisi Çukur 15. bölümü ile yayındaydı. Çukur son bölümü ile yine izleyenleri soluksuz bıraktı. Peki Çukur son bölümde neler yaşandı? Son Çukur 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Çukur 15. bölüm özeti (Çukur 16. bölüm fragman)
Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 15. bölümü ile ekrandaydı. Heyecanlı anların yaşandığı son bölümde  Paşa ve Emmi'yi dövdüğü sırada, Celasun Vartolu'nun sırtındaki Çukur dövmesini gördü.


ÇUKUR 15. BÖLÜM


Çukur’un 15. bölümünde; Çukur’da artık hesaplaşma zamanı! Vartolu’nun ağabeyi olduğunu öğrenen Yamaç, yaşadığı hayal kırıklığı ve şokla darmaduman olur. Babasının geçmişi ile yüzleşen Yamaç ile İdris arasında büyük fırtına kopmak üzeredir.



En yakınları tarafından sırtından bıçaklandığını anlayan İdris ise yapacağı hamleyi düşünmektedir. Merhametli davranıp anlayışla mı karşılayacak, yoksa taş taş üstünde bırakmayacak mı? Çukur’da artık hiçbir şey eskisi gibi değildir ve mahallenin aynı zamanda Koçovalı Ailesi’nin temelindeki güven onarılmayacak şekilde sarsılmıştır.

ÇUKUR 16. BÖLÜM İLK SAHNE


Çukur'un 16. Bölümünden ilk sahne yayınlandı. Celasun, Vartolu'dan intikam almak için yakın davrandığını Yamaç'a söylüyor.



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