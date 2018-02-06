Çukur 15. bölüm özeti (Çukur 16. bölüm fragman)



ÇUKUR 15. BÖLÜM

Çukur’un 15. bölümünde

ÇUKUR 16. BÖLÜM İLK SAHNE

Çukur'da bomba transfer! Alperen Duymaz Çukur dizisinde (Alperen Duymaz kimdir?)

Çukur dizisindeki Vartolu'nun Sadiş'i Boncuk Yılmaz'ı nereden hatırlıyoruz?

Çukur'da büyük kavuşma... Vartolu ile Sadiş yüz yüze geliyor

İşte göğüslerine silikon taktıran ünlü isimler!

Çukur'un Selim'i Öner Erkan'a büyük şok!

İdil Janet Demiray

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 15. bölümü ile ekrandaydı. Heyecanlı anların yaşandığı son bölümde Paşa ve Emmi'yi dövdüğü sırada, Celasun Vartolu'nun sırtındaki Çukur dövmesini gördü.; Çukur’da artık hesaplaşma zamanı! Vartolu’nun ağabeyi olduğunu öğrenen Yamaç, yaşadığı hayal kırıklığı ve şokla darmaduman olur. Babasının geçmişi ile yüzleşen Yamaç ile İdris arasında büyük fırtına kopmak üzeredir.En yakınları tarafından sırtından bıçaklandığını anlayan İdris ise yapacağı hamleyi düşünmektedir. Merhametli davranıp anlayışla mı karşılayacak, yoksa taş taş üstünde bırakmayacak mı? Çukur’da artık hiçbir şey eskisi gibi değildir ve mahallenin aynı zamanda Koçovalı Ailesi’nin temelindeki güven onarılmayacak şekilde sarsılmıştır.Çukur'un 16. Bölümünden ilk sahne yayınlandı. Celasun, Vartolu'dan intikam almak için yakın davrandığını Yamaç'a söylüyor.