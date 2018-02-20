Çukur 17. bölüm (Çukur son bölüm)

Çukur 17. bölüm

Çukur’un 17. bölümü



POLİS ÇUKUR'DA

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'den 50 bin liralık dava

Çukur'da bomba transfer! Alperen Duymaz Çukur dizisinde (Alperen Duymaz kimdir?)

Çukur 17. bölüm fragmanı yayınlandı (Vartolu öldü mü?)

İdil Janet Demiray

Show TV'nin sevilen dizisile ekrandaydı. Dizinin yeni bölümünün yayınlanmasının ardındanyayınlandı.nde; Vartolu’nun evinden çıkan cenaze tüm dengeleri sonsuza kadar değiştirecektir. Çukur’daki yüzleşme serisi hiç olmadığı kadar sert devam edecektir. Çukur’a gelen davetsiz misafir fırtına etkisi yaratacaktır. Başta Yamaç, Sena ve İdris olmak üzere herkes başına geleceklerden bihaberdir. Çukur’da dengelerin sarsıldığı, çalkantılı bir dönem başlıyor!Çukur'a gireceğini Yamaç'a söyleyen Emrah, İdris ve adamlarını tutukluyor. Emrah sayesinde polis Çukur'a giriyor.Alperen Duymaz'ın dahil olduğu yeni bölümü yeni bölümü bazı kullanıcılar eleştirdi. Bazı kullanıcılar ise dizinin bu bölümünü de beğendi. #kalbimçukur'da hastag'i ile yayınlanan yeni bölüm twitter'da trend topic oldu.