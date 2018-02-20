Çukur 17. bölüm (Çukur son bölüm)

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 17. bölüm
le ekrandaydı. Dizinin yeni bölümünün yayınlanmasının ardından Çukur 18. bölüm
yayınlandı.
Çukur’un 17. bölümü
nde; Vartolu’nun evinden çıkan cenaze tüm dengeleri sonsuza kadar değiştirecektir. Çukur’daki yüzleşme serisi hiç olmadığı kadar sert devam edecektir. Çukur’a gelen davetsiz misafir fırtına etkisi yaratacaktır. Başta Yamaç, Sena ve İdris olmak üzere herkes başına geleceklerden bihaberdir. Çukur’da dengelerin sarsıldığı, çalkantılı bir dönem başlıyor!
POLİS ÇUKUR'DA
Çukur'a gireceğini Yamaç'a söyleyen Emrah, İdris ve adamlarını tutukluyor. Emrah sayesinde polis Çukur'a giriyor.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Alperen Duymaz'ın dahil olduğu yeni bölümü yeni bölümü bazı kullanıcılar eleştirdi. Bazı kullanıcılar ise dizinin bu bölümünü de beğendi. #kalbimçukur'da hastag'i ile yayınlanan yeni bölüm twitter'da trend topic oldu.
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İdil Janet Demiray