Çukur 17. bölümü ile yine nefes kesti! Çukur dizisi son bölümü ile Show TV ekranlarındaydı. Dizinin yayınlanmasının ardından Çukur 18. bölümden ilk sahne yayınlandı" />

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Çukur 17. bölüm (Çukur son bölüm)

Çukur 17. bölümü ile yine nefes kesti! Çukur dizisi son bölümü ile Show TV ekranlarındaydı. Dizinin yayınlanmasının ardından Çukur 18. bölümden ilk sahne yayınlandı

20 Şubat 2018, Salı 01:11
Çukur 17. bölüm (Çukur son bölüm)
Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 17. bölümle ekrandaydı. Dizinin yeni bölümünün yayınlanmasının ardından  Çukur 18. bölüm yayınlandı.

Çukur’un 17. bölümünde; Vartolu’nun evinden çıkan cenaze tüm dengeleri sonsuza kadar değiştirecektir. Çukur’daki yüzleşme serisi hiç olmadığı kadar sert devam edecektir. Çukur’a gelen davetsiz misafir fırtına etkisi yaratacaktır. Başta Yamaç, Sena ve İdris olmak üzere herkes başına geleceklerden bihaberdir. Çukur’da dengelerin sarsıldığı, çalkantılı bir dönem başlıyor!


POLİS ÇUKUR'DA


Çukur'a gireceğini Yamaç'a söyleyen Emrah, İdris ve adamlarını tutukluyor. Emrah sayesinde polis Çukur'a giriyor. 


 

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ


Alperen Duymaz'ın dahil olduğu yeni bölümü yeni bölümü bazı kullanıcılar eleştirdi. Bazı kullanıcılar ise dizinin bu bölümünü de beğendi. #kalbimçukur'da hastag'i ile yayınlanan yeni bölüm twitter'da trend topic oldu.

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