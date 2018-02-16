Çukur 17. bölüm fragmanı yayınlandı (Vartolu öldü mü?)

Çukur dizisinin 17. bölüm fragmanı

Vartolu'ya ne oldu? Vartolu öldü mü?

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ÇUKUR 16. BÖLÜM ÖZETİ

Çukur 17. bölüm ilk sahne yayınlandı (Vartolu öldü mü?)

Çukur dizisindeki Vartolu'nun Sadiş'i Boncuk Yılmaz'ı nereden hatırlıyoruz?

Çukur'da bomba 'Kürt İdris' detayı!

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İdil Janet Demiray

ve'in başrollerini paylaştığıyayınlandı. Çukur 16. bölümün bitmesinin ardından yeni sahne yayınlanmış ve herkesSorularını sormaya başlamıştı.Medet, "Ağayı koruyacağım dedin, ağa öldü!" sözleriyle Celasun'a silah çekiyor. Sultan oğlunun intikamının alındığını düşünerek Yamaç'ın elini öpüyor. Oğlunun mezarına giden İdris, "Baba oğlun kokusunu unuttuğunda oğul ölürmüş" sözleriyle duygusal anlara sahne oluyor. Kasım’ın “İdris baba kendi oğlunu öldürmüş!” sözleri dikkat çekiyor.Geçmişin perdesi aralandı; Çukur’da fırtına yaklaşıyor. Herkesin kendiyle ve birbiriyle yüzleşeceği büyük yüzleşme serisi son sürat devam ediyor.Bildiği gerçek ile babasının “Vartolu, Çukur’dan gidecek” emri arasında sıkışıp kalan Yamaç, hayatının en zorlu dönemini yaşayacak. Vartolu ise yıllar sonra yeniden bulduğu aşkı Saadet’le sonsuza dek gitmek ile Çukur’da kalıp geçmişin intikamını alma arasında seçimini yapacak. Yamaç ile Vartolu’nun arasındaki büyük düello ise herkesin hayatını etkileyecek.