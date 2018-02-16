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Çukur 17. bölüm fragmanı yayınlandı (Vartolu öldü mü?)

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm ilk sahnesinde Vartolu'nun tabutu evden çıkıyordu. Çukur 17. bölüm fragmanı ile beraber izleyenler Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümü merakla beklemeye başladı

16 Şubat 2018, Cuma 00:57
Çukur 17. bölüm fragmanı yayınlandı (Vartolu öldü mü?)
Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstengil ve Ercan Kesal'in başrollerini paylaştığı Çukur dizisinin 17. bölüm fragmanı yayınlandı.  Çukur 16. bölümün bitmesinin ardından yeni sahne yayınlanmış ve herkes Vartolu'ya ne oldu? Vartolu öldü mü? Sorularını sormaya başlamıştı.




Medet, "Ağayı koruyacağım dedin, ağa öldü!" sözleriyle Celasun'a silah çekiyor. Sultan oğlunun intikamının alındığını düşünerek Yamaç'ın elini öpüyor. Oğlunun mezarına giden İdris, "Baba oğlun kokusunu unuttuğunda oğul ölürmüş" sözleriyle duygusal anlara sahne oluyor. Kasım’ın “İdris baba kendi oğlunu öldürmüş!” sözleri dikkat çekiyor.



ÇUKUR 16. BÖLÜM ÖZETİ


Geçmişin perdesi aralandı; Çukur’da fırtına yaklaşıyor. Herkesin kendiyle ve birbiriyle yüzleşeceği büyük yüzleşme serisi son sürat devam ediyor.

Bildiği gerçek ile babasının “Vartolu, Çukur’dan gidecek” emri arasında sıkışıp kalan Yamaç, hayatının en zorlu dönemini yaşayacak. Vartolu ise yıllar sonra yeniden bulduğu aşkı Saadet’le sonsuza dek gitmek ile Çukur’da kalıp geçmişin intikamını alma arasında seçimini yapacak. Yamaç ile Vartolu’nun arasındaki büyük düello ise herkesin hayatını etkileyecek.

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