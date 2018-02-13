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Çukur 17. bölüm ilk sahne yayınlandı

Çukur 16. bölümünün sona ermesi ile beraber, Çukur 17. bölüm ilk sahne yayınlandı... Yeni yayınlanacak bölümün ilk videosu dizinin izleyenleri şoke etti
 

13 Şubat 2018, Salı 00:39
Çukur 17. bölüm ilk sahne yayınlandı
Show TV'nin merakla takip edilen dizisi Çukur 16. bölüm ile ekranlardaydı. Dizinin sona ermesi ile beraber 17. bölümden ilk sahne yayınlandı.



Yayınlanan fragmanda Çukur'dan Vartolu'nun cenazesi çıkıyor! Çukur'dakiler Vartolu'nun tabutunu taşıyor.

İşte o anlar...


ÇUKUR 16. BÖLÜM ÖZETİ


Geçmişin perdesi aralandı; Çukur’da fırtına yaklaşıyor. Herkesin kendiyle ve birbiriyle yüzleşeceği büyük yüzleşme serisi son sürat devam ediyor.

Bildiği gerçek ile babasının “Vartolu, Çukur’dan gidecek” emri arasında sıkışıp kalan Yamaç, hayatının en zorlu dönemini yaşayacak. Vartolu ise yıllar sonra yeniden bulduğu aşkı Saadet’le sonsuza dek gitmek ile Çukur’da kalıp geçmişin intikamını alma arasında seçimini yapacak. Yamaç ile Vartolu’nun arasındaki büyük düello ise herkesin hayatını etkileyecek.

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