Çukur 17. bölüm ilk sahne yayınlandı

Çukur 16. bölüm



ÇUKUR 16. BÖLÜM ÖZETİ

Çukur dizisi 16.bölümüne damga vuran sahne (Yamaç İdris Koçovalı'yı vazgeçiriyor)

'Çukur Mescit Sokağı'nın kayıp mescidi yeniden yaptırılıyor

Çukur dizisine RTÜK'ten ceza gelebilir!

Çukur'da bomba transfer! Alperen Duymaz Çukur dizisinde (Alperen Duymaz kimdir?)

Çukur dizisindeki Vartolu'nun Sadiş'i Boncuk Yılmaz'ı nereden hatırlıyoruz?

İdil Janet Demiray

Show TV'nin merakla takip edilen dizisiile ekranlardaydı. Dizinin sona ermesi ile beraber 17. bölümden ilk sahne yayınlandı.Yayınlanan fragmanda'dan'nun cenazesi çıkıyor! Çukur'dakiler Vartolu'nun tabutunu taşıyor.İşte o anlar...Geçmişin perdesi aralandı; Çukur’da fırtına yaklaşıyor. Herkesin kendiyle ve birbiriyle yüzleşeceği büyük yüzleşme serisi son sürat devam ediyor.Bildiği gerçek ile babasının “Vartolu, Çukur’dan gidecek” emri arasında sıkışıp kalan Yamaç, hayatının en zorlu dönemini yaşayacak. Vartolu ise yıllar sonra yeniden bulduğu aşkı Saadet’le sonsuza dek gitmek ile Çukur’da kalıp geçmişin intikamını alma arasında seçimini yapacak. Yamaç ile Vartolu’nun arasındaki büyük düello ise herkesin hayatını etkileyecek.