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Çukur 18. bölüm (Çukur son bölüm izle)

Çukur 18. bölüm ile dün gece ekrana geldi. Çukur son bölüm izleyenleri ekrana kilitlendi. Dizinin yayınlanan bölümü ile birlikte Çukur 19. bölüm fragmanı ilk sahnesi yayınlandı. İşte Çukur son bölümde yaşananlar...

27 Şubat 2018, Salı 02:48
Çukur 18. bölüm (Çukur son bölüm izle)
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur son bölüm izleyenlere yine heyecan dolu anlar yaşattı. Peki Çukur 18. bölümde neler oldu?
 

ÇUKUR 18 BÖLÜM ÖZETİ


Komiser Emrah’ın Çukur’a gelmesiyle Koçovalılar yeni bir düşmana sahip olur. İdris, karşılaştığı büyük tehlikeden kurtulmaya çalışırken, Yamaç ise yeni düşmanını tanıyacaktır. Aynı zamanda ağabeyi olan Komiser Emrah, en çok Sena’yı etkileyecektir. Sena geçmiş korkularıyla yüzleşirken, Selim’in siper olduğu kurşunlar, tüm taşları yerinden oynatacaktır. Bu sırada İdris ise karşılaşacağı sürprizle hayatının en büyük şokunu ve pişmanlığını yaşayacaktır.
 

ÇUKUR 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?


Çukur’un 19. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Ortaya Çıkan Vartolu ile Yamaç’ın karşı karşıya geldiği tanıtımda Vartolu Yamaç’a,“Ben buraya intikamımı almaya geldim. Ne güzel ben onları indirecektim, sen de beni indirecektin bitecekti!” sözleriyle hesap soruyor. Yamaç’ın “Babam için yaptım. Bir oğlu daha ölmesin diye yaptım!” diyerek karşılık verdiği tanıtım merakı doruk noktasına çıkarıyor. 



Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.
 

ÇUKUR 17. BÖLÜMDE NELER OLDU


Vartolu Sadettin öldü. Cenazesi evinden kaldırılan Vartolu'yu göndüler. Vartolu'nun adamları 2 hafta süre istediler Çukur'u terk etmek için çünkü para lazım. 2 hafta içerisinde iş yapıp para kazanıp Çukur'dan gidecekler ama Yamaç 1 hafta veriyor. Vartolu'nun adamları bu karara uyuyor. Daha sonra Emrah Amir diziye giriyor. Uyuşturucu yapılan labaratuvara operasyon düzenleyen Amir, Vartolu'nun adamlarını öldürüyor ve uyuşturucuları yakıyor. 

Daha sonra Yamaç'ın yolunu kesen Komiser Emrah, Yamaç'a,"Senin babanla benim babam arasında zamanın da biR anlaşma varmış aslında yokmuş niye polis sizin gibi adamlarla anlaşma yapmazmış" diyor. 

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