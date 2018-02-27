Çukur 18. bölüm (Çukur son bölüm izle)

ÇUKUR 18 BÖLÜM ÖZETİ

ÇUKUR 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur’un 19. bölümün

ÇUKUR 17. BÖLÜMDE NELER OLDU

Çukur 18. yeni bölümden 2. fragman geldi! Komiser Emrah özür diledi

Çukur 18. bölüm fragmanı yayınlandı- Selim ölüyor mu? Show TV izle

Vartolu Sadettin öldü mü ölmedi mi? Şok iddia...

İdil Janet Demiray

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalıyenlere yine heyecan dolu anlar yaşattı. Pekineler oldu?Komiser Emrah’ın Çukur’a gelmesiyle Koçovalılar yeni bir düşmana sahip olur. İdris, karşılaştığı büyük tehlikeden kurtulmaya çalışırken, Yamaç ise yeni düşmanını tanıyacaktır. Aynı zamanda ağabeyi olan Komiser Emrah, en çok Sena’yı etkileyecektir. Sena geçmiş korkularıyla yüzleşirken, Selim’in siper olduğu kurşunlar, tüm taşları yerinden oynatacaktır. Bu sırada İdris ise karşılaşacağı sürprizle hayatının en büyük şokunu ve pişmanlığını yaşayacaktır.den ilk sahne yayınlandı. Ortaya Çıkanile’ın karşı karşıya geldiği tanıtımda Vartolu Yamaç’a,“Ben buraya intikamımı almaya geldim. Ne güzel ben onları indirecektim, sen de beni indirecektin bitecekti!” sözleriyle hesap soruyor. Yamaç’ın “Babam için yaptım. Bir oğlu daha ölmesin diye yaptım!” diyerek karşılık verdiği tanıtım merakı doruk noktasına çıkarıyor.Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.Vartolu Sadettin öldü. Cenazesi evinden kaldırılan Vartolu'yu göndüler. Vartolu'nun adamları 2 hafta süre istediler Çukur'u terk etmek için çünkü para lazım. 2 hafta içerisinde iş yapıp para kazanıp Çukur'dan gidecekler ama Yamaç 1 hafta veriyor. Vartolu'nun adamları bu karara uyuyor. Daha sonra Emrah Amir diziye giriyor. Uyuşturucu yapılan labaratuvara operasyon düzenleyen Amir, Vartolu'nun adamlarını öldürüyor ve uyuşturucuları yakıyor.Daha sonra Yamaç'ın yolunu kesen Komiser Emrah, Yamaç'a,"Senin babanla benim babam arasında zamanın da biR anlaşma varmış aslında yokmuş niye polis sizin gibi adamlarla anlaşma yapmazmış" diyor.