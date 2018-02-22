Çukur 18. bölüm fragmanı yayınlandı- Selim ölüyor mu? Show TV izle

Çukur 18. yeni bölümden 2. fragman geldi! Komiser Emrah özür diledi

Show TV Çukur 17. Bölüm izleme linki (Vartolu nerede)

Büşra Kamış

ndan ilk sahne geldi. Yeni bölümde bizleri çok acayip şeyler beklediğini görüyoruz. Vartolu'nun ölümü, Medet'in Selim'i vurması. Yamaç'ın kollarında can çekişen Selim'in son durumu... İzleyenleri adeta şok etkisi yarattı.'unnde Emrah Amir'in trafik polisi ile sahnesi epey bi tepki çekti. Çukur'un son bölümünde, Emrah Amir'in kendisini makas attığı için durduran trafik polisine sergilediği tavırlar dizinin izleyenleri kızdırdı. Bunun üzerine bugün Çukur bir ilke imza attı veyayınlandı.nda Emrah Amir trafik polisinden özür diledi. Ay Yapım tarafından yapılan bu yanlışın düzeltilmesi ile konu tartışmaya kapandı. İşte 18. bölümün 2. sneak peek'i yani fragmanı...Selim Yamaç'a eve gidelim demesinin ardından Medet ortaya çıkıyor ve Yamaç'ı vurmak isterken Selim'i onu itiyor ve Selim vuruluyor. Selim ölecek mi? Sorusu da şimdiler de sorulmaya başlandı. İşte 18. bölüm fragmanından ilk sahne.Çukur'un 18. bölümünden gelen ilk sahnede Yamaç'ı kurtarmak pahasına kendisini kurşunun önüne atarak yaralanan Selim'in ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu. Selim karakterini canlandıran Öner Erkan diziden ayrılıyor mu?Çukur'da yeni dönemin başladığı 17. bölümde Vartolu'nun ölüm haberi tüm mahalleye yayıldı. İdris uzun zaman sonra ilk kez rahatlarken Yamaç'ın odağında Vartolu'ya saldıranların kim olduğunu bulmak vardı. Vartolu'nun ölüm haberini alan Saadet belli etmemeye çalışsa da yıkıldı. Deren'den Nazım'ı öğrenen Yamaç peşine Aliço'yu taktı. Aliço, Nazım'ın ofisinden çıkıp İdris'le buluşan Hale'yi görünce sarsıldı.Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 17. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Yamaç Çukur’a gelen beklenmedik misafiri tanımaya çalışırken, İdris “Doğu’dan tayinini çıkartmışlar İstanbul’a. Belalı biri belli ki. Sınırsız yetki, hiç iyi olmadı bu!” sözleriyle endişesini belli ediyor. Gizemli kişinin “Artık Çukur’a polis de girer ben de girerim!” sözleriyle Yamaç’a meydan okuduğu tanıtımda, İdris’e takılan kelepçe merakı arttırıyor.Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 17. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Medet’in “Ağayı koruyacağım dedin, ağa öldü!” diyerek Celasun’a silah çektiği anlar heyecanı yükseltirken Sultan, oğlunun intikamını aldığını düşündüğü Yamaç’ın elini öpüyor. Oğlu Kahraman’ın mezarına giden İdris’in “Baba oğlun kokusunu unuttuğunda oğul ölürmüş!” dediği ve yaşadığı acının derinden hissedildiği tanıtımda Kasım’ın “İdris baba kendi oğlunu öldürmüş!” sözleri dikkat çekiyor.