Çukur 18. yeni bölümden ikinci fragman geldi! Komiser Emrah özür diledi

Büşra Kamış

Her Pazartesi Show TV'de yayınlanan Çukur'un 17. bölümünde Komiser Emrah'ın trafik polisiyle olan diyalogu diziseverler tarafından büyük tepkiye yol açmıştı. Bunun üzerine Ay Yapım, Çukur'da bir ilke imza atarakyayınladı ve izleyicinin gönlünü almaya çalıştı. İşte o sahne...Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Emrah Amir karakteri, kendisini durdurduğu için bağırdığı ve 'Haritadan kendine yer beğen' dediği trafik polisinin yanına tekrar giderek özür diledi. 'Ben eşeklik yaptım affet. Digor dünyanın en güzel yeri' dedi.Çukur 18. bölüm yeni ilk sahnesinde, Emrah Amir aracıyla kendisini durduran trafik polisinin yanına gitti ve özür diledi. Kendisinin de 3 yıl Digor'da görev yaptığını söyleyen Emrah Amir, 'Senden özür dilerim. Eşeklik ettim. Beni affet, Digor dünyanın en güzel yeridir. Koysalar seni oraya bir daha gelmek istemezsin' dedi. Çukur dizisinin 17. bölümüne yeni katılan Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Emrah Amir karakteri sosyal medyada tepki topladı. Çukur'un son bölümünde, Emrah Amir'in kendisini makas attığı için durduran trafik polisine sergilediği tavırlar dizinin hayranlarını kızdırdı. Çukur seyircisi sosyal medyada, dizinin yeni anti kahramanı Emrah'a tepki gösterirken, son bölümde görünmeyen Vartolu nerede sorusu çok konuşuldu. Çukur seyircisi Vartolu yokken Emrah karakterinin ön plana çıkartılmasını eleştirdi.Diziye hızlı bir giriş yapan Emrah, Vartolu'nun uyuşturucu ürettiği çiftliği tek başına basarak havaya uçurdu. Son sahnelerde ise Çukur'a baskın düzenleyen Emrah, İdris Koçovalı da dahil onlarca kişiyi gözaltına aldı. Çukur'un yeni anti kahramanı Emrah Amir'in tepki çeken sahnesi ise trafik polisini azarladığı anlar oldu. Kullandığı araçla tehlikeli hareketler yapan ve makas atan Komiser Emrah'ı trafik polisi ceza yazmak için durdurdu. Ancak buna çok sinirlenen Emrah, harita açarak kendisini Kars Digor'a göndereceğini söyleyerek azarladı. Bu sahneler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Twitter'da Emrah Amir hashtag'i TT listesine girdi.Dizide geçen hafta öldürüldü gibi gösterilen ve son bölümde cenazesi kaldırılan Vartolu'nun da hiç bir sahnede rol almaması seyircinin tepkisini çeken diğer konu oldu. Dizinin hayranlarını Emrah karakterini sevmezken, Vartolu'yu özlediklerini ve onsuz dizinin tadı olmadığı yorumlarını yaptılar.