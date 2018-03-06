Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Çukur 19. bölüm özeti (Çukur 19. bölüm izleme linki)

Star TV'nin sevilen dizisi Çukur 19. bölümüyle ekrandaydı. Çukur'un son bölümünde Selim yaşam mücadelesi veriyor. Vartolu yeni bir sürprizle karşı karşıya. Çukur 18. bölümde diziye Alperen Duymaz 'Komiser Emrah' rolüyle dahil olmuştu. Bu bölümde Emrah'ın gelişi ile zor günler geçiren Sena tüm gidişatı değiştirecek yeni bilgiler ediniyor. Çukur 20. bölümden ilk fragman da geldi. Çukur 19. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde....

06 Mart 2018, Salı 01:01
Çukur 19. bölüm özeti (Çukur 19. bölüm izleme linki)
Çukur dizisi son bölüm izleyenler yine ekranları başına kilitlendi. Star TV'de pazartesi günlerine damgasını vuran Çukur 19. bölümde yine birbirinden önemli gelişmeler yaşandı. Çukur 19. bölümün yayınlanması ile birlikte Çukur 20. bölümden de ilk video geldi. Ayrıca Çukur 19. bölüm linki de haberimizde yer alıyor.


ÇUKUR 19. BÖLÜM


Çukur’un 19. Bölümünde; Kardeşi Yamaç’ın önüne geçerek kurşunların hedefi olan Selim, yaşam savaşı vermektedir. Koçovalı ailesi, bu üzücü olayla derinden sarsılırken geçmiş peşlerini bırakmayacaktır. Emrah’ın gelişiyle hayatının en zorlu dönemini yaşayan Sena, İzmir’den büyük bir sürprizle dönecek ve bu da işlerin seyrini tamamen değiştirecektir. “Selim, yaşam savaşını kazanabilecek mi?” sorusu büyük merak yaratırken Vartolu ile Yamaç’ın yüzleşmesi her iki tarafı da derinden etkileyecek. Öfke ve üzüntüyü bir arada yaşayan Vartolu için asıl büyük yüzleşme ise ona gerçek adıyla, Salih’le hitap eden İdris ile olacaktır. 


ÇUKUR 19. BÖLÜM İZLEME LİNKİ


ÇUKUR 20. BÖLÜM FRAGMAN


Çukur 20. bölüm ilk sahnede Yamaç'ın gözü dönüyor. Çılgına dönen amaç Baykal'ın malikanesine gidiyor.Tüfeğini alıp eve doğru yürüyen Yamaç'ı diğerleri durdurmaya çalışıyor. İşte o anlar...


ÇUKUR 18. BÖLÜM DE NELER OLDU?


Çukur'da yeni dönemin başladığı 17. bölümde Vartolu'nun ölüm haberi tüm mahalleye yayıldı. İdris uzun zaman sonra ilk kez rahatlarken Yamaç'ın odağında Vartolu'ya saldıranların kim olduğunu bulmak vardı. Vartolu'nun ölüm haberini alan Saadet belli etmemeye çalışsa da yıkıldı. Deren'den Nazım'ı öğrenen Yamaç peşine Aliço'yu taktı. Aliço, Nazım'ın ofisinden çıkıp İdris'le buluşan Hale'yi görünce sarsıldı.

Çukur 18. bölüm fragmanı yayınlandı- Selim ölüyor mu? Show TV izleÇukur 18. bölüm fragmanı yayınlandı- Selim ölüyor mu? Show TV izle
Çukur 18. yeni bölümden 2. fragman geldi! Komiser Emrah özür dilediÇukur 18. yeni bölümden 2. fragman geldi! Komiser Emrah özür diledi


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? Dördüncü hafta adaya veda eden isim kim?

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? Dördüncü hafta adaya veda eden isim kim?
Murat Yıldırım Scorpion filminde rol alacak

Murat Yıldırım Scorpion filminde rol alacak
Çağla Şıkel podyumda düştü

Çağla Şıkel podyumda düştü
Demet Akalın: Bunu ben bile giymem!

Demet Akalın: Bunu ben bile giymem!
Elaine Lordan sokaklarda içki içerken görüntülendi! Elaine Lordan kimdir?

Elaine Lordan sokaklarda içki içerken görüntülendi! Elaine Lordan kimdir?
Jelena Karleusa oy kullanmaya giderken başını örttü

Jelena Karleusa oy kullanmaya giderken başını örttü
Çocuklar Duymasın'da 31. bölüm fragmanında Meltem bombayı patlattı

Çocuklar Duymasın'da 31. bölüm fragmanında Meltem bombayı patlattı
Bir de doğal halini görseniz

Bir de doğal halini görseniz
Ailecek Şaşkınız filmi vizyona rekorla girdi (İlk üç günde kaç kişi izledi?)

Ailecek Şaşkınız filmi vizyona rekorla girdi (İlk üç günde kaç kişi izledi?)
Şarkıcı Ece Seçkin'in villasını soyanlar adliyeye sevk edildi

Şarkıcı Ece Seçkin'in villasını soyanlar adliyeye sevk edildi
Demet Akalın'dan olay yorum: Bunu ben bile giymem

Demet Akalın'dan olay yorum: Bunu ben bile giymem