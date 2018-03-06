Çukur 19. bölüm özeti (Çukur 19. bölüm izleme linki)

Çukur dizisi son bölüm izle



ÇUKUR 19. BÖLÜM



ÇUKUR 20. BÖLÜM FRAGMAN



ÇUKUR 18. BÖLÜM DE NELER OLDU?

Çukur 18. bölüm fragmanı yayınlandı- Selim ölüyor mu? Show TV izle

Çukur 18. yeni bölümden 2. fragman geldi! Komiser Emrah özür diledi

İdil Janet Demiray

yenler yine ekranları başına kilitlendi. Star TV'de pazartesi günlerine damgasını vuran Çukur 19. bölümde yine birbirinden önemli gelişmeler yaşandı. Çukur 19. bölümün yayınlanması ile birlikte Çukur 20. bölümden de ilk video geldi. Ayrıca Çukur 19. bölüm linki de haberimizde yer alıyor.Çukur’un 19. Bölümünde; Kardeşi Yamaç’ın önüne geçerek kurşunların hedefi olan Selim, yaşam savaşı vermektedir. Koçovalı ailesi, bu üzücü olayla derinden sarsılırken geçmiş peşlerini bırakmayacaktır. Emrah’ın gelişiyle hayatının en zorlu dönemini yaşayan Sena, İzmir’den büyük bir sürprizle dönecek ve bu da işlerin seyrini tamamen değiştirecektir. “Selim, yaşam savaşını kazanabilecek mi?” sorusu büyük merak yaratırken Vartolu ile Yamaç’ın yüzleşmesi her iki tarafı da derinden etkileyecek. Öfke ve üzüntüyü bir arada yaşayan Vartolu için asıl büyük yüzleşme ise ona gerçek adıyla, Salih’le hitap eden İdris ile olacaktır.Çukur 20. bölüm ilk sahnede Yamaç'ın gözü dönüyor. Çılgına dönen amaç Baykal'ın malikanesine gidiyor.Tüfeğini alıp eve doğru yürüyen Yamaç'ı diğerleri durdurmaya çalışıyor. İşte o anlar...Çukur'da yeni dönemin başladığı 17. bölümde Vartolu'nun ölüm haberi tüm mahalleye yayıldı. İdris uzun zaman sonra ilk kez rahatlarken Yamaç'ın odağında Vartolu'ya saldıranların kim olduğunu bulmak vardı. Vartolu'nun ölüm haberini alan Saadet belli etmemeye çalışsa da yıkıldı. Deren'den Nazım'ı öğrenen Yamaç peşine Aliço'yu taktı. Aliço, Nazım'ın ofisinden çıkıp İdris'le buluşan Hale'yi görünce sarsıldı.