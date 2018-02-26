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Çukur 19. yeni bölüm fragmanı (Çukur son bölüm izle)

Show TV'nin efsane dizilerinden biri olan Çukur son 18. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin 18. son bölümünde Metin Yamaç'ı öldürmek isterken Selim'i vuruyor ve Yamaç'ın kollarında can çekişiyordu. Aynı zamanda diziye yeni katılan Komiser Emrah'ın trafik polisi ile yaptığı diyalog ve Vartolu'yla ilgili hiçbir sahne yer verilmemesi tartışma konusu olmuştu. Peki Çukur 19. yeni bölüm fragmanında neler olacak? Çukur son bölümle ilgili ayrıntılarla son bilgiler haberimizde.
 

26 Şubat 2018, Pazartesi 15:29
Çukur 19. yeni bölüm fragmanı (Çukur son bölüm izle)
Çukur son bölüm bu akşam Show TV ekranlarında izlendi. Her bölümde olduğu gibi bu bölümde de izleyicinin gönlünde taht kurmayı başardı. Heyecanın tavan yaptığı anlarda sosyal medyada da Çukur'un son bölümü hakkında binlerce yorum yapıldı. Çukur'un 18. bölümünün final sahnesinde bomba bir olay yaşandı. Komiser Emrah Sena'nın abisi olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz bölümde Vartolu'yla ilgili hiçbir sahne yayınlanmamıştı ama dizi izleyicileri Vartolu'nun ölmediğini ve 18. bölümde ortaya çıkayacağını dile getiriyorlar.  Bildiğiniz üzere Emrah Amir ve Sena karşılaşıyor. Amir çekip gidiyor Sena'nın arkadaşı, "Bu kim" diyor. Sena'da "Abim" diyor ağlayarak.
 

ÇUKUR 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI


Çukur'un 19. yeni bölüm fragmanı Show TV'de yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde olacaktır. Çukur'un son 18. bölümünü kesintisiz izlemek için haberimizde bulunan linki tıklayabilirsiniz.


ÇUKUR 18. BÖLÜMDE NELER OLDU

Komiser Emrah’ın Çukur’a gelmesiyle Koçovalılar yeni bir düşmana sahip olur. İdris, karşılaştığı büyük tehlikeden kurtulmaya çalışırken, Yamaç ise yeni düşmanını tanıyacaktır. Aynı zamanda ağabeyi olan Komiser Emrah, en çok Sena’yı etkileyecektir. Sena geçmiş korkularıyla yüzleşirken, Selim’in siper olduğu kurşunlar, tüm taşları yerinden oynatacaktır. Bu sırada İdris ise karşılaşacağı sürprizle hayatının en büyük şokunu ve pişmanlığını yaşayacaktır.


ÇUKUR 17. BÖLÜMDE NELER OLDU

Vartolu Sadettin öldü. Cenazesi evinden kaldırılan Vartolu'yu göndüler. Vartolu'nun adamları 2 hafta süre istediler Çukur'u terk etmek için çünkü para lazım. 2 hafta içerisinde iş yapıp para kazanıp Çukur'dan gidecekler ama Yamaç 1 hafta veriyor. Vartolu'nun adamları bu karara uyuyor. Daha sonra Emrah Amir diziye giriyor. Uyuşturucu yapılan labaratuvara operasyon düzenleyen Amir, Vartolu'nun adamlarını öldürüyor ve uyuşturucuları yakıyor. 
Daha sonra Yamaç'ın yolunu kesen Komiser Emrah, Yamaç'a,"Senin babanla benim babam arasında zamanın da biR anlaşma varmış aslında yokmuş niye polis sizin gibi adamlarla anlaşma yapmazmış" diyor. 

ÇUKUR SON BÖLÜM



ÇUKUR SON BÖLÜMDE KOMİSER EMRAH SENA'NIN ABİSİ ÇIKIYOR 

Komiser Emrah sözlerine şöyle devam ediyor; Artık Çukur'a polis de girer ben de girerim. Yamaç ise "Elinden geleni ardına koyma" diyor.  Emrah Çukur'da kim var kim yok herkesi topluyor. İdris Koçovalı ve bütün adamları alıyorlar. Bu sırada Paşa kendi dükkanının da işle uğraşıyor. Kasım helvacı Paşa'nın yanına geliyor  ve diyorki "İdris kendi oğlunu öldürmüş" Yani Vartolu'nun oğlu olduğunu öğreniyor. Bunu duyan Paşa oracıkta bayılıyor. Vartolu'da ölmeden önce Medet'e bir vasiyette bulunmuştu. "Eğer bana bir şey olursa Paşa'ya emmiyi sen öldür" diye. O da eline bir tane bomba alıp tam Paşa'nın dükkanına girerken birkaç tane genç Medet'i kaçırıyor ve son sahnede Sena ve arkadaşı restoranda yemek yiyor bir anda biri oyuncak piyanoyla bir müzik çalıyor kafasını bir çeviriyor Emrah Amir ve Sena karşılaşıyor. Amir çekip gidiyor Sena'nın arkadaşı, "Bu kim" diyor. Sena'da "Abim" diyor ağlayarak.



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