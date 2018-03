Çukur 20. bölüm fragmanı! Yamaç Baykal'ın evini basacak

ÇUKUR 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI

ÇUKUR 19. BÖLÜMDE NELER OLDU - SELİM ÖLECEK Mİ

ÇUKUR 20. BÖLÜM

Büşra Kamış

Show TV ekranlarında dün akşam izlendi. Dizi biter bitmez. Çukur 20. bölüm fragmanından gelen ilk sahnede Yamaç'ın gözünün döndüğünü görüyoruz. Yamaç eline tüfeği alıp Baykal'ın malikanesine doğru gidiyor. Onun o halini görenler Yamaç'ı durdurmaya çalışıyor. Yere yatılan Yamaç'ı yere yatırarak durdurmaya çalışıyorlar. Şimdi gözler 20. bölümde... Çukur'un 19. bölümünde olanlar ise, En son Metin, Selim'i vurmuş ve Yamaç'ın kollarında can çekişiyordu. Diğer bir taraftan ise Vartolu babası olduğunu öğrendiği İdris ile yüzyüze geliyor. İdris oğluna "Salih"diyor ve "Bizi nerelere soktun Salih?" diyor. Vartolu ise sessizliğini koruyor. Öte yandan abisinin Komiser Emrah olduğunu öğrendiğimiz Sena, İzmir'den büyük bir sürprizle dönüyor ve bu da işlerin seyrini değiştirdi.dizisininise burada yer almaktadır. Çukur dizisinin genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti. Bu sabah İHA, Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir'in hayatını kaybettiğini duyurdu. İHA'nın haberine göre genç oyuncu ailesiyle birlikte akşam yemeği yedikten sonra aniden yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç oyuncunun hayatını kaybettiği anlaşıldı.Çukur sevenlerine müjde. Çukur'un 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu cevap buldu. Son bölüm biter bitmez 20. bölümünden de ilk sahne geldi.Çukur’un 19. Bölümünde; Kardeşi Yamaç’ın önüne geçerek kurşunların hedefi olan Selim, yaşam savaşı vermektedir. Koçovalı ailesi, bu üzücü olayla derinden sarsılırken geçmiş peşlerini bırakmayacaktır. Emrah’ın gelişiyle hayatının en zorlu dönemini yaşayan Sena, İzmir’den büyük bir sürprizle dönecek ve bu da işlerin seyrini tamamen değiştirecektir. “Selim, yaşam savaşını kazanabilecek mi?” sorusu büyük merak yaratırken Vartolu ile Yamaç’ın yüzleşmesi her iki tarafı da derinden etkileyecek. Öfke ve üzüntüyü bir arada yaşayan Vartolu için asıl büyük yüzleşme ise ona gerçek adıyla, Salih’le hitap eden İdris ile olacaktır.Çukur'un son bölümünde İdris'in Vartolu Salih ile karşılaşması izleyenleri adeta gözyaşlarına boğdu. Yıllar sonra oğlu olduğunu öğrenen İdris ile Vartolu'nun buluşmasını kaçırmayın...İzleyiciye not: