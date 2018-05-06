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Çukur 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Vartolu'dan meydan savaşı

Çukur 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde İdris Koçovalı, Saadet'i evlendiriyor. Vartolu çılgına dönerken sokak ortasında Yamaç'la kavgaya tutuşuyor.
 

Çukur 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Vartolu'dan meydan savaşı
Pazartesi günlerinin vazgeçilmez dizisi Çukur'un 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde Vartolu için beklenmeyen bir gelişme yaşanıyor. İdris Koçovalı Saadet'i evlendirmek için sokakta etkinlik düzenliyor. Vartolu bu tabloyu görünce kendinden geçiyor. Yamaç'la Vartolu sokak ortasında kavgaya tutuşuyor.



Öte yandan dizinin yeni bölümünde usta oyuncu Haldun Dormen diziye konuk olacak. Efsane sanatçı, dizide eski bir sihirbaz olan "Şanar" karajterine hayat verecek.

Hale’nin verdiği bilgilerle geçmişin perdesini aralayan Aliço ile Şanar’ın sahneleri izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak. Öte yadan Yamaç ise Sena'yı sorguya çekiyor ve ağzından bilgi almaya çalışıyor. Fakat Sena'nın sözleri Yamaç'ı çılgına çevirecek.



SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çukur, uçurumun eşiğine doğru sürükleniyordur. Koçovalılar ile Vartolu arasındaki mücadele artık İdris Koçovalı ile Vartolu arasında yaşanmaktadır. Vartolu, Çukur’u ele geçirmek için hamleler yaparken asıl büyük darbeyi İdris Koçovalı’dan alır. İdris, Saadet’i evlendirmeye kararlıdır ve mahallenin kalbinde herkesi düğüne davet eder. Bu sırada Yamaç, bir yanda Vartolu ile babası arasındaki mücadelede dengeyi sağlamaya çalışırken, öteki yanda Sena ile aralarındaki sorunları çözmeye çalışır. Ancak sırlar, aşıklar arasındaki mesafeyi daha da açacaktır. Emrah, Nazım ve Vartolu ile iş birliği yapmaya yeşil ışık yakan Selim’in ise Çukur’u nasıl bir fırtınaya sürükleyeceği soluksuz beklenecek.


 


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