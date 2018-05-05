Çukur 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Haldun Dormen konuk oluyor! Şanar Kimdir?

Akın Güler

Her pazartesi reytinglerde zirveye oturan Çukur dizisi 28. bölümüyle 7 Mayıs'ta ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde usta oyuncu Haldun Dormen diziye konuk olacak. Efsane sanatçı, dizide eski bir sihirbaz olan "Şanar" karajterine hayat verecek.Hale’nin verdiği bilgilerle geçmişin perdesini aralayan Aliço ile Şanar’ın sahneleri izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak. Öte yadan Yamaç ise Sena'yı sorguya çekiyor ve ağzından bilgi almaya çalışıyor. Fakat Sena'nın sözleri Yamaç'ı çılgına çevirecek.Çukur, uçurumun eşiğine doğru sürükleniyordur. Koçovalılar ile Vartolu arasındaki mücadele artık İdris Koçovalı ile Vartolu arasında yaşanmaktadır. Vartolu, Çukur’u ele geçirmek için hamleler yaparken asıl büyük darbeyi İdris Koçovalı’dan alır. İdris, Saadet’i evlendirmeye kararlıdır ve mahallenin kalbinde herkesi düğüne davet eder. Bu sırada Yamaç, bir yanda Vartolu ile babası arasındaki mücadelede dengeyi sağlamaya çalışırken, öteki yanda Sena ile aralarındaki sorunları çözmeye çalışır. Ancak sırlar, aşıklar arasındaki mesafeyi daha da açacaktır. Emrah, Nazım ve Vartolu ile iş birliği yapmaya yeşil ışık yakan Selim’in ise Çukur’u nasıl bir fırtınaya sürükleyeceği soluksuz beklenecek.Haldun Dormen, 5 Nisan 1928 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi.Haldun Dormen henüz bir yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.İlk defa, Galatasaray Lisesi'nde ortaokul talebesiyken sahneye çıktı.Lise eğitimini Robert Koleji'nde bitirdi.ABD'de Yale Üniversitesi’nde Tiyatro eğitimi aldıktan sonra yüksek lisans derecesiyle mezun oldu.Dormen, Hollywood'da Pasadena Playhouse'da 4 kez sahne aldı. İstanbul'a döndüğünde önce Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne bünyesine dahil oldu ve Cinayet Var adlı oyundaki dedektif rolüyle ilk defa Türk izleyici karşısına çıktı.Dormen Tiyatrosu'nun ilk oyunu ise 22 Ağustos 1955 tarihinde Pazartesi gecesi Süreyya Sineması'nda oynandı.Dormen Tiyatrosu'nda birçok oyun oynandıktan ve birçok ödül kazandıktan sonra 1972 senesinde Tiyatrosunu kapatmak zorunda kaldı ve eğitimciliğe yöneldi. Aynı zamanda televizyon projelerine başladı.1981 senesinde tiyatro oyunları yönetmeye devam etti.Bir dönem İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda dersler verdi, Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru olarak ödüllendirildi.1998 senesinde Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı.Şahane DüğünKantocuArapsaçıLüküs HayatHisseli Harikalar KumpanyasıŞahane ZüğürtlerMüfettiş