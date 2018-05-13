Çukur'un sezon finaline 5 bölüm kaldı. Dizinin 29. bölümünün 1 ve 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde tüm dengeler değişiyor. Yamaç ve adamları silah deposunu basarken İdris büyük bir gurur duyduğu Yamaç'a tüm mirasını bırakıyor. Bu gelişme Selim'i iyice rahatsız ediyor. Selim'in artık en büyük düşmanı babası ve onu yok etmek için hamlelerini yapmayı planlıyor.













Çukur 29. bölümüyle 14 Mayıs Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında...





















SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?





Çukur’da taş üstünde taşın kalmayacağı büyük mücadele başlıyor. İdris Koçovalı’yı karşısına alan Vartolu’nun Sena’ya yardım etmesi Yamaç’ı da onun baş düşmanlarından biri haline getirir. Öfkeden gözü hiçbir şeyi görmeyen Yamaç, Sena ve Vartolu’dan hesap sorar. Bu yüzleşme büyük gelişmelerin de başlangıcı olur. Saadet’in evlenmemesi için her şeyi yapan Vartolu’nun hayati hatası Saadet’i ondan daha da uzaklaştırır. Düğün günü gelip çattığında ise beklenmedik bir olay tüm dengeleri alt üst eder ve mahallenin sakinlerinden biri Çukur’a veda etmek zorunda kalır.







