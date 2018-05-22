Çukur 30. bölüm dün akşam yayınlandı. Show TV'de yayınlanan son bölümde Yamaç, Selim, Emmi ve Paşa ölümle burun buruna gelirken sürpriz bir gelişmeyle hayata tutundular. İdris Koçovalı ve Vartolu'nun esir alınması ise heyecanı daha da katladı. Son bölümde Vartolu'nun Yamaç'a attığı kazığın nasıl sonuçlanacağı merak edilen başka bir konu...

Çukur son bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

ÇUKUR 30. BÖLÜM İZLE

Çukur’un 30. Bölümünde; Soğuk hava deposunda kapana kısılan Yamaç, Selim, Emmi ve Paşa yaşam savaşı verir. Tansiyonun yükseldiği bu anlarda yaşanan beklenmedik bir gelişme kurtulmalarını sağlar. Yaşadıkları tehlikeyi atlatan Yamaç’ın aklı Sena’da kalır. Emrah’ın tehdidi altında olan Ezgi’nin uyguladığı tedavi, Sena’yı gittikçe kötüleştirir. Bu sırada İdris ve Vartolu’nun kahvede rehin alınması gerilimi artırır. Vartolu’nun sürpriz hamlesi, ikili arasındaki buzların eridiğini düşündürürken hapishanede yaşanan beklenmedik gelişmeler ise asıl fırtınanın yeni kopacağının sinyallerini verir.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM ÖN GÖSTERİMİ

Çukur 30. bölümün ekrana gelmesinin ardından 31. bölüm ön gösterimi yayınlandı. Çukur yeni bölümde Medet ile Vartolu'nun sahneleri eğlenceli anlar yaratıyor.

Çukur yeni bölümüyle 4 Haziran Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında...



