Çukur 30. yeni bölüm fragmanındaki inanılmaz hata gözlerden kaçmadı!

Pazartesi günleri reytinglerde zirveyi kimseye bırakmayan Çukur dizisinin 30. bölüm fragmanı yayılandı. Çukur yeni bölümde İdris Koçovalı ve Vartolu, kahvehanede rehin alınıyor. İkili ölümle burun buruna gelirken, kurtulup kurtulamayacakları ise merak konusu...

İNANILMAZ HATA

Yamaç, Selim, Emmi ve Paşa soğuk hava deposunda mahsur kalıyor. 4'lü nasıl kurtulacaklarını düşünürken sürpriz bir gelişme yaşanıyor ve hayatları kurtuluyor. Yayınlanan fragmandaki inanılmaz hata ise gözlerden kaçmıyor. Yamaç, gemide Nazım'ın adamıyla çatışıyor. Çatışma esnasından Yamaç, adamın hem ayağına hem de yüzüne kurşun sıkıyor. Fakat, adamın ne ayağındaki çizmeye ne de yüzüne hiçbir şey olmuyor.

Çukur 30. bölümüyle 21 Mayıs Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında...

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çukur’un 29. bölümünde; Selim’in Cemil’i öldürmesi Çukur’da var olan büyük gerçeklere bir yenisini ekler. Selim’in bu hayati hatasının bedelini ödeyip ödemeyeceği merakla beklenirken Koçovalı Ailesi’nde herkes düğünün ani iptaliyle derinden sarsılır. Vartolu, Selim, Emrah ve Nazım arasındaki iş birliği giderek güçlenirken Yamaç’ın bu gizli ittifaktan nasıl etkileneceği akıllarda büyük bir soru işareti yaratır. Sezon finaline beş bölüm kala Çukur’un tüm sakinleri yeniden büyük yüzleşmeler yaşarken Yamaç ve adamlarının silah deposuyla ilgili yaptıkları hamle onları tehlikeli bir sürprizin içine sürükleyecek.







