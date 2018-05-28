Çukur 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nefes kesen operasyon

Çukur 31. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Çukur'un bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde Yamaç ve adamları operasyonun fitilini ateşliyor. Mahsur olan adamı kurtarmak için Vartolu'yu köşeye sıkıştıran Yamaç zafere çok yakın... Vartolu kurtulabilecek mi?

Yamaç ve adamları, zamanla yarışmaktadır. Nefeslerin tutulduğu bölümde Çukur, altlarından kayıp gitmek üzeredir ve tek çareleri para bulmaktır. Yamaç, pes etmez ve büyük bir oyunu başlatır. Bu oyunun sonucunda kazanan taraf büyük bir merakla beklenirken Yamaç, Sena’nın durumundan ötürü endişelidir ve Saadet’ten yardım ister.

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Koçovalılara savaş ilan eden Vartolu bu mücadele sırasında beklenmedik sürprizlerle karşılaşır. Selim ise yaptıkları ittifakın açığa çıkmaması için iki taraf arasında tampon bölge olurken Koçovalılardan birinin öğreneceği büyük gerçek asıl mücadelenin başlangıcı olacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çukur’un 30. bölümünde; Soğuk hava deposunda kapana kısılan Yamaç, Selim, Emmi ve Paşa yaşam savaşı verir. Tansiyonun yükseldiği bu anlarda yaşanan beklenmedik bir gelişme kurtulmalarını sağlar. Yaşadıkları tehlikeyi atlatan Yamaç’ın aklı Sena’da kalır. Emrah’ın tehdidi altında olan Ezgi’nin uyguladığı tedavi, Sena’yı gittikçe kötüleştirir. Bu sırada İdris ve Vartolu’nun kahvede rehin alınması gerilimi artırır. Vartolu’nun sürpriz hamlesi, ikili arasındaki buzların eridiğini düşündürürken hapishanede yaşanan beklenmedik gelişmeler ise asıl fırtınanın yeni kopacağının sinyallerini verir.











